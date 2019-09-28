473 bina hasarlı 14 okul tatil

BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanıYardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile diğer yetkililerin katılımıyla Hasdal'daki AFAD Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na başkanlık etti. Oktay "AFAD İhbar Hattı'na gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Bunların çoğu basit hasarlı. Hasar ihbarı yapılan 55 okulumuzun tamamı kontrol edilmiştir. 14 okulumuz tatil ilan edilmiş, geriye kalan 7 bin 46 okulumuzda eğitime ara verilecek bir bulguya rastlanılmamıştır. Yaralanan 34 vatandaşımızdan da 10'unun tedavileri sürüyor" dedi. Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine tepki gösteren Fuat Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddialarını da yalanladı. Oktay, "Tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa bilgi kirliliğini oluşturanları affetmeyiz. Siyaset yapmıyoruz insan hayatını konuşuyoruz. Herkesi davet ettik. İBB Başkanı da geldi çalışmalara katıldı" ifadesini kullandı.