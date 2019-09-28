54E Okmeydanı Eminönü otobüs durakları neler? 54E otobüs güzergahı...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
54E otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 54E Okmeydanı, Levent hattı birçok duraktan geçiyor.
1 - HALİL RIFAT PAŞA
Şişli
2 - İTFAİYE
Şişli
3 - DARÜLACEZE
Şişli
4 - PERPA 1
Şişli
5 - OKMEYDANI EĞT.HAST1
Şişli
6 - DİŞ POLİKLİNİĞİ
Şişli
7 - ÇİFTECEVİZLER
Şişli
8 - ŞİŞLİ END.MES.LİS
Şişli
9 - ŞİŞLİ
Şişli
10 - ABİDE-İ HÜRRİYET CD.
Şişli
11 - BOMONTİ
Şişli
12 - OSMANBEY
Şişli
13 - PANGALTI
Şişli
14 - HARBİYE
Şişli
15 - TRT İSTANBUL RADYOSU
Şişli
16 - ELMADAĞ
Şişli
17 - TAKSİM TÜNEL
Beyoğlu
18 - TARLABAŞI
Beyoğlu
19 - ÖMER HAYYAM
Beyoğlu
20 - TEPEBAŞI
Beyoğlu
21 - ŞİŞHANE 1
Beyoğlu
22 - ŞİŞHANE 3
Beyoğlu
23 - AZAPKAPI-HALİÇ METRO
Beyoğlu
24 - PERŞEMBE PAZARI
Beyoğlu
25 - KARAKÖY
Beyoğlu
26 - EMİNÖNÜ
Fatih