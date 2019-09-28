54E Okmeydanı Eminönü otobüs durakları neler? 54E otobüs güzergahı...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

54E otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 54E Okmeydanı, Levent hattı birçok duraktan geçiyor.

1 - HALİL RIFAT PAŞA

Şişli

2 - İTFAİYE

Şişli

3 - DARÜLACEZE

Şişli

4 - PERPA 1

Şişli

5 - OKMEYDANI EĞT.HAST1

Şişli

6 - DİŞ POLİKLİNİĞİ

Şişli

7 - ÇİFTECEVİZLER

Şişli

8 - ŞİŞLİ END.MES.LİS

Şişli

9 - ŞİŞLİ

Şişli

10 - ABİDE-İ HÜRRİYET CD.

Şişli

11 - BOMONTİ

Şişli

12 - OSMANBEY

Şişli

13 - PANGALTI

Şişli

14 - HARBİYE

Şişli

15 - TRT İSTANBUL RADYOSU

Şişli

16 - ELMADAĞ

Şişli

17 - TAKSİM TÜNEL

Beyoğlu

18 - TARLABAŞI

Beyoğlu

19 - ÖMER HAYYAM

Beyoğlu

20 - TEPEBAŞI

Beyoğlu

21 - ŞİŞHANE 1

Beyoğlu

22 - ŞİŞHANE 3

Beyoğlu

23 - AZAPKAPI-HALİÇ METRO

Beyoğlu

24 - PERŞEMBE PAZARI

Beyoğlu

25 - KARAKÖY

Beyoğlu

26 - EMİNÖNÜ

Fatih