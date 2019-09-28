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neler? İşte 54K Kulaksız Taksim otobüs güzergahı...

listesi burada! İstanbul'un Avrupa yakasında yaşayan ve bu hattı kullamak durumunda kalan vatandaşlar tarafından kullanılmaktadır. Yoğun bir hat olan 54K sıkça kullanılan bir durak olduğu için güzergah hakkında da güncel bilgilere erişmek oldukça önem arz ediyor. Sizler için hazırladığımız haberimizden detayı ile 54K otobüsünün geçtiği duraklar hakkında bilgi sahibi olabilir, geçtiği güzergah hakkında fikir edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.9.2019 10:40
54K otobüs durakları neler? İşte 54K Kulaksız Taksim otobüs güzergahı...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

54K otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 54K Kulaksız Taksim hattı birçok duraktan geçiyor.

1 - HASKÖY PARKI
Beyoğlu
2 - CAMİ ALTI
Beyoğlu
3 - AYNALIKAVAK
Beyoğlu
4 - HASBAHÇE
Beyoğlu
5 - YENİÇEŞME
Beyoğlu
6 - KULAKSIZ
Beyoğlu
7 - OKÇULAR TEKKESİ
Beyoğlu
8 - KONAK CAMİİ
Beyoğlu
9 - KULAKSIZ ÇEŞME
Beyoğlu
10 - FATİH SULTAN CAD.
Beyoğlu
11 - ESERLER
Beyoğlu
12 - NİŞANGAH
Beyoğlu
13 - OKMEYDANI
Şişli
14 - DARÜLACEZE
Şişli
15 - PERPA 1
Şişli
16 - OKMEYDANI EĞT.HAST1
Şişli
17 - DİŞ POLİKLİNİĞİ
Şişli
18 - ÇİFTECEVİZLER
Şişli
19 - ŞİŞLİ END.MES.LİS
Şişli
20 - ŞİŞLİ
Şişli
21 - ABİDE-İ HÜRRİYET CD.
Şişli
22 - BOMONTİ
Şişli
23 - OSMANBEY
Şişli
24 - PANGALTI
Şişli
25 - HARBİYE
Şişli
26 - TRT İSTANBUL RADYOSU
Şişli
27 - ELMADAĞ
Şişli

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54K otobüs durakları neler? İşte 54K Kulaksız Taksim otobüs güzergahı...
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