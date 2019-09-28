54K otobüs durakları neler? İşte 54K Kulaksız Taksim otobüs güzergahı...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

54K otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 54K Kulaksız Taksim hattı birçok duraktan geçiyor.

1 - HASKÖY PARKI

Beyoğlu

2 - CAMİ ALTI

Beyoğlu

3 - AYNALIKAVAK

Beyoğlu

4 - HASBAHÇE

Beyoğlu

5 - YENİÇEŞME

Beyoğlu

6 - KULAKSIZ

Beyoğlu

7 - OKÇULAR TEKKESİ

Beyoğlu

8 - KONAK CAMİİ

Beyoğlu

9 - KULAKSIZ ÇEŞME

Beyoğlu

10 - FATİH SULTAN CAD.

Beyoğlu

11 - ESERLER

Beyoğlu

12 - NİŞANGAH

Beyoğlu

13 - OKMEYDANI

Şişli

14 - DARÜLACEZE

Şişli

15 - PERPA 1

Şişli

16 - OKMEYDANI EĞT.HAST1

Şişli

17 - DİŞ POLİKLİNİĞİ

Şişli

18 - ÇİFTECEVİZLER

Şişli

19 - ŞİŞLİ END.MES.LİS

Şişli

20 - ŞİŞLİ

Şişli

21 - ABİDE-İ HÜRRİYET CD.

Şişli

22 - BOMONTİ

Şişli

23 - OSMANBEY

Şişli

24 - PANGALTI

Şişli

25 - HARBİYE

Şişli

26 - TRT İSTANBUL RADYOSU

Şişli

27 - ELMADAĞ

Şişli