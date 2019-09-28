Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Altın kalpli Seda’ya veda

Altın kalpli Seda’ya veda

Anestezi teknikeri , son yolculuğuna uğurlandı. Arkadaşları, “Maaşının 3’te birini kanserli çocuklar için harcardı. Altın gibi kalbi vardı” dedi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2019
Altın kalpli Seda’ya veda
Antalya'da evinde ölü bulunan Seda Durmaz (25) dün son yolculuğuna uğurlandı. Anestezi teknikeri Durmaz için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde bir tören düzenlendi. Törende Durmaz'ın mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Hastane başhekimi Bülent Aydınlı acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Durmaz'ın altın gibi bir kalbinin olduğunu belirten mesai arkadaşları, "Maaşının üçte birini hep hastanede kanserli çocuklara harcardı. Her gün sokakta en az 10 kedi ve köpeğe su ve mama verirdi. Mesai saatleri dışında hastaların problemlerini çözmek için çalışırdı" diye konuştu. Arkadaşları Seda'nın aynı zamanda İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere 3 dil bildiğini kaydetti. Durmaz, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın kalpli Seda’ya veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN