Altın kalpli Seda’ya veda

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Antalya'da evinde ölü bulunan Seda Durmaz (25) dün son yolculuğuna uğurlandı. Anestezi teknikeri Durmaz için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde bir tören düzenlendi. Törende Durmaz'ın mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Hastane başhekimi Bülent Aydınlı acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Durmaz'ın altın gibi bir kalbinin olduğunu belirten mesai arkadaşları, "Maaşının üçte birini hep hastanede kanserli çocuklara harcardı. Her gün sokakta en az 10 kedi ve köpeğe su ve mama verirdi. Mesai saatleri dışında hastaların problemlerini çözmek için çalışırdı" diye konuştu. Arkadaşları Seda'nın aynı zamanda İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere 3 dil bildiğini kaydetti. Durmaz, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.