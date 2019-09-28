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Askerin organları 4 hastaya umut oldu

HAYRETTİN YENEL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2019
Askerin organları 4 hastaya umut oldu
İzinli olarak geldiği memleketi Niğde'de geçen pazartesi geçirdiği motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan Şırnak 48. Tugay Komutanlığı'nda görevli sözleşmeli er Çağlar Durak'ın (25) beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organlarını bağışladığı Durak'ın kalbinin Ankara Şehir Hastanesi'nde, sol böbrek ve karaciğerinin Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, sağ böbreğinin ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla nakledilmek üzere gönderildi. Durak'ın cenazesi, Altunhisar Karakapı beldesinde defnedildi.
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Askerin organları 4 hastaya umut oldu
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