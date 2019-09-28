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’nda binlerce balık öldü

METİN HARIKÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2019
Atatürk Barajı’nda binlerce balık öldü
ADIYAMAN'DA Atatürk Barajı göletinde toplu sazan ölümleri büyük endişe yarattı. Kızılcapınar Köyü mevkiinde önceki gün sabah saatlerinde avlanmaya giden balıkçılar, su üzerinde ve kıyıda on binlerce ölü sazan balığı görünce jandarmaya ihbarda bulundu. Gölette yapılan ilk incelemenin ardından durum Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi. Sudan ve balıklardan numuneler alındı. Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, "Bölgede hizmet veren arıtma tesisinin birkaç gün çalışmadığını öğrendik. Ölümlerin sebebini laboratuvar sonuçlarıyla öğreneceğiz" dedi.
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