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Avcılar’da silahlı soygunu

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Avcılar’da silahlı banka soygunu
AVCILAR'DA bir banka şubesine gelen silahlı şahıs, çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 30 bin lirayı alarak kaçtı. Cihangir mahallesinde bulunan, banka şubesine 15.00 sıralarında giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit ederek kasadaki parayı istedi. Kasada bulunan bir miktar parayı alan Sşahıs bankadan çıkarak kayıplara karıştı. Soyguncu bankadan çıktığı sırada güvenlik görevlilerinin ateş ettiği fakat soyguncuyu durduramadığı belirtildi. Öte yandan yaklaşık 30 bin lira aldığı kaydedilen soyguncunun "Çocuğum hasta kusura bakmayın" dediği öğrenildi.
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Avcılar’da silahlı banka soygunu
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