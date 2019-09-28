Bin 135 okul 277 köprü 115 hastane depreme hazır

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da2003 yılında karayolu ve viyadüklerle ilgili başlayan depreme karşı binaların dayanıklı hale getirilmesi projesi, 2006 yılında okul, hastane ve diğer kamu binalarıyla ilgili geniş bir projeye dönüştürüldü. Bu kapsamda, İstanbul'da otoyol ve bağlantı yolları üzerindeki 482 adet yapıdan, trafik yoğunluğu ve sismik duyarlılık kriterleri gözetilerek ele alınan 277 adet köprü, viyadük ve tünelde, depreme karşı güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. İstanbul genelindeki bin 135 okul binası, 115 sağlık tesisi, 38 yurt binası ve 77 idari bina İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında depreme hazır hale getirildi. Okul binalarından 283'ü yıkılarak yeniden inşa edilirken, 796 okul depreme karşı güçlendirildi. 2006 yılında İstanbul Valiliği bünyesinde, kamu binaları ve okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi amacıyla başlayan proje kapsamında kurulan İSMEP, 47 okulun yeniden inşasını sürdürürken, 5 okulda güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, 3 hastane yeniden inşa ediliyor