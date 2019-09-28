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Depremin tek kurbanına veda

FURKAN KARA ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2019
Depremin tek kurbanına veda

İstanbul'da önceki gün meydana gelen depremin ardından Kocaeli Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencileri tahliye ettikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz (48) dün öğrencileri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Okul bahçesindeki törende Eryılmaz'ın eşi Türkan Eryılmaz, yakınları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Eryılmaz'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. 5.8'lik deprem sırasında öğrencilerini bahçeye çıkaran ardından ilkokul ve ortaokulda okuyan çocuklarını eve götüren Eryılmaz, tekrar okuluna dönmeye çalışırken fenalaşmış, hastanede ise kurtarılamamıştı. Kalp hastası olan Eryılmaz'ın önümüzdeki hafta kalbinden ameliyat olacağı öğrenildi.Ü

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Depremin tek kurbanına veda
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