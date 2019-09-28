Film gibi dolandırıcılık olayı! Zengin kadın evlilikle dolandırıldı

Nermin B. 12 Mart 2015 günü Zafer Ü., ile evlendi. Genç kadın evlendiği sıralarda ticaret yapmakta ve iyi paralar kazanmaktaydı. Evlilikleri devam ederken genç kadının işleri tersine döndü ve yüksek miktardaki geliri düştü. İddiaya göre genç kadının eşi yanında çalışan işçisinin eski eşiydi. Yine iddiaya göre Zafer Ü., eşinden anlaşmalı olarak boşanmış ve Nermin B.'nin mal varlığına sahip olmak istemişti. Nermin B.'nin maddi durumu bozulup kazancı sıfırlandığında Nermin B.'den bir çıkarı kalmayan Zafer Ü. yeni eşine psikolojik baskı ve şiddet uygulayarak hayatından çıkmak istedi.

ESKİ EŞİ İLE PLAN YAPIP FORMALİTEDEN BOŞANMIŞLAR

Nermin B.'nin evliliğini bitirmesine karar verdiği olay ise Zafer Ü.'nün eski eşi ile birlikte tatile çıkması ve defalarca görüştüğünün tespit edilmesiydi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Nermin B. uğradığı psikolojik şiddet ve aldatılma duygusunu dile getirdi. Genç kadın 25 bin lira maddi 25 bin lirada manevi tazminat talep ederek boşanmak istediğini ifade etti. Nermin B. avukatı Dilan Erman aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçesinde eşinin eski eşi ile halen görüşmeye devam ettiğini ve bir plan dâhilinde dolandırılmak istendiğini belirtti. Genç kadın dosyaya eşinin eski eşi ile plan yaparak kendisi ile evlilik yaptığını ileri süren belgeleri de delil olarak sundu.

1 AY YANINA YAKLAŞAMAYACAK

Aile Mahkemesi'nde görülen davaya Zafer Ü.'den cevap geldi. Genç adam eski eşi ile görüşmediğini, aynı evde kalmadıklarını belirterek, "Eşim Nermin B. tarafından dava dilekçesine sunulan yazışmalar ve tatil belgeleri geçmiş yıllara aittir" ifadelerini kullandı. Mahkeme genç kadının iddiaları sonrası davayı kabul ederek eşinin kendisine 1 ay yaklaşmamasına hükmetti. Dava devam ediyor.