Fındığın kâbusu ‘Dracula’ böceği

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Türkiye'nin önemli gelir kaynaklarından biri olan fındık ve bitkiler, Gürcistan'dan gelen böcekler nedeniyle tehdit altında. "Dracula" adı verilen uzun antenli böcek ve kahverengi kokarca böcekleri bitkilere zarar veriyor. Kahverengi kokarca böceği günde 30 kilometre ilerleyip, fındığı ve bazı bitkileri 20 gün içerisinde bitirebiliyor. Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, "Gürcistan'da son 4 yıldır görülen kahverengi kokarca artık bölgemize gelip, Giresun ve Ordu'ya kadar ulaştı. Ürün kayıpları iklimsel değişimlerden dolayı sadece fındıkta değil, diğer tarımsal ürünlerde de yaşanıyor" dedi. Zararlı böceklere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor.