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nedir? İlksel ve revize deprem ne anlama geliyor?

Ülkemizde ve dünyada depremler yaşanmaya devam ediyor. ve Araştırma Enstitüsü güncel deprem listesini resmi sitesinden paylaşıyor. Deprem bilgilerinin belirlenmesi ve dağıtımı aşamasını oluşturan değerlendirme işlemleri (Hızlı/ Çözüm) ve Ayrıntılı Değerlendirme (Derleme) olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Peki ? İlksel ve revize deprem ne anlama geliyor?

Giriş Tarihi: 28.9.2019 14:30
İlksel deprem nedir? İlksel ve revize deprem ne anlama geliyor?

On binlerce vatandaş nedir? sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Son günlerde yaşanan depremlerin ardı arkası kesilmiyor. ve Deprem Araştırma Enstitüsü güncel deprem listesini paylaşmaya devam ediyor. Peki ? İlksel ve , ne anlama geliyor?

İLKSEL DEPREM NEDİR?

İlksel demek ilk veriler ile hesaplanmış demektir. Revize ise değerlendirmesi yapıldıktan sonra daha net olarak hesaplanmış sonuç demektir.

İlksel demek ilk veriler ile hesaplanmış demektir.

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İlksel deprem nedir? İlksel ve revize deprem ne anlama geliyor?
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