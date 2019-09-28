İlksel deprem nedir? İlksel ve revize deprem ne anlama geliyor?

On binlerce vatandaş ilksel deprem nedir? sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Son günlerde yaşanan depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü güncel deprem listesini paylaşmaya devam ediyor. Peki İlksel deprem nedir? İlksel ve revize deprem nedir, ne anlama geliyor?

İLKSEL DEPREM NEDİR?

İlksel demek ilk veriler ile hesaplanmış demektir. Revize ise değerlendirmesi yapıldıktan sonra daha net olarak hesaplanmış sonuç demektir.

İlksel demek ilk veriler ile hesaplanmış demektir.