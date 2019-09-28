İstanbul’da 2 bin 864 toplanma alanı var

BUGÜN NELER OLDU

"Burası bir toplanma alanıdır" şeklinde de belirtildi" dedi. Son 100 yıla baktığımızda ülkemizde 7 şiddetinde birçok deprem meydana geldiğine dikkat çeken Güllüoğlu, "Bu da Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu gösteriyor. Kentsel dönüşümün afet yönetiminin en büyük parçası olduğunu düşünüyoruz" dedi. Güllüoğlu şöyle devam etti: "Şu anda kimse depremin yeri ve zamanını kestiremiyor. Son zamanlarda deprem kâhinleri ortaya çıktı. Bunların hiçbir bilimsel gerçekliği yoktur. Ama şunu biliyoruz ki, İstanbul büyük depremler oluşturmaya sahip oluşturma potansiyeline sahip bir fay hattının komşusu. Marmara denizinden geçen bir fay hattının komşusu. O yüzden İstanbul'daki bir deprem sürpriz değildir. Bütün jeofizik hocalarımızın da söylediği bir gerçektir. Önemli olan insanların, binaların, her bir işyerinin buna hazırlığıdır. Şu anki bütün bilimsel kaynaklar depremin yerinin ve zamanının bilinmesinin mümkün olmadığını ifade ediyor. Ancak biz en yakın zamanda olacakmış gibi hazırlıklarımızı ivedi bir şekilde yapıyoruz."