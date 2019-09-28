İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası halk can korkusu yaşamaya devam ederken afetten para kazanmak isteyen bir grubun yasa dışı bahis sitesinde oynadığı oyunlar 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Yasa dışı bahisçiler WhatsApp gruplarında bir araya gelerek İstanbul'da meydana gelen artçıların şiddetini tahmin etmeye çalışıyor.

Kumarbazlar, depremin şiddetine göre 200 Türk lirası ile 5 bin dolar arası paralar yatırıyor.

İstanbul'daki artçı depremlerin şiddetine bahis oynuyorlar!

TROL PAYLAŞINCA ORTAYA ÇIKTI

Depremin bahis malzemesi olduğu skandalı, acil durumlar için kurulan WhatsApp grubunun linki bir trol tarafından, bahis oynan başka bir grupta paylaşılınca deşifre oldu.

Bahis yazışmalarına tanıklık eden Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Danışmanı Dr. Murat Dağıtmaç, ekran görüntülerini yenisafak.com ile paylaştı.

Skandal yazışmalarda şu ifadeler yer alıyor:

5.5'lik bir depreme 200 lira yatırdığını söyleyen kişiyi "5.5 üstü deprem olursa 500 TL alacağım" diyen başka bir takip ediyor.

Grup üyelerinin ne olduğunu anlamaya çalışıp "Saygısızlık bu, ayıptır" söylemlerine aldırış etmeden "Bahis oynanıyormuş Kıbrıs'tan katılıyorum 5 bin dolarım var" diye bahis oyunu kızıştırılıyor.

WhatsApp grubunun bahis oynanan bir yer olmadığını anlayan kumarbazların kimi özür dileyip grubu terk ederken kimi de tartışma çıkarttı.

İNSANLARIN YARASIYLA DALGA GEÇİYORLAR

Acil durumlar için kurulan WhatsApp'ta grubunun bir trol tarafından bahis oynanan sitede paylaşılmasıyla gerçeği fark ettiklerini söyleyen Dağıtmaç, "Sosyal medya trollerinden bir tanesi grubumuzu kendi gruplarıyla karıştırdı ve grubumuzun linkini bahis oynanan bir yerde paylaştı. İnsanlar da patır patır gruba gelmeye başladı ve gayet normal bir şeymiş gibi bahis oynamaya başladı. Hatta bir tanesi 'Kıbrıs'tan katılıyorum 5 bin dolarım var' yazdı. '6.3'ün üzerine şu kadar, 5'ün üzerine bu kadar girerim' diye muhabbetler döndü. Grup üyelerinden 'siz ne yapıyorsunuz? Bahis mi oynuyorsunuz? İnsanların yarasıyla dalga mı geçiyorsunuz?' gibi tepkiler verdi. Kimi özür diledi. Kimi durumu kurtarmaya çalıştı. Sonra küfürleşmeler başladı. Daha sonrasında ise gruptan çıktılar" şeklinde konuştu.

KENDİNİ SOSYAL MEDYA UZMANI OLARAK TANITAN BİR TROL

Ara kurtarma ekibinin WhatsApp grubuna katılma linkini bahis sitesinde paylaşan kişiyi tespit ettiklerini söyleyen Dağıtmaç, "Grubun linkini bahis sitesine atan kişi 'instagram.com/murattemelx'. Kendisini 'Sosyal medya uzmanıyım' diyen trolün biri. Bu artık olayın çok farklı bir boyutu. İnsanların acısı üzerinden kumar oynar vaziyete gelmişiz. Hangi link üzerinden oynadıklarını bilmiyoruz. Benim ve diğer grup üyelerinin de bundan haberi yok. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştık. Hangi dijital platform üzerinden oynanıyor bilmiyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYA ÇIĞIRTKANLIĞININ ÖTESİNDE

Toplumsal olaylara karşı sosyal medyada 3 çeşit davranış şekli oluştuğunu söyleyen Dağıtmaç, "İlki daha fazla takipçi almak için yapılan paylaşımlar. Bu en masumu. İkincisi hükümet karşıtlarının yapmış oldukları paylaşımlar. Üçüncüsü de kimsenin bilmediği farklı bir boyut olan bahis. Deprem üzerine sosyal medyada başlayan çığırtkanlığın ötesinden bir şey bu. Artık depremin şiddetine göre kumar bile oynuyorlar. 'Depremin şiddeti şu kadar olursa bu kadar yatırıyorum' diye" ifadelerini kullandı. (Kaynak: Yenişafak)