‘Kuran Okuyan Kız’a rekor fiyat

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Türk resim sanatının önemli isimlerinden Osman Hamdi Bey'n "Kuran Okuyan Kız" tablosu önceki gün İngiltere'nin başkenti Londra'daki Bonhams Müzayede Evi'nde yapılan açık arttırmada rekor fiyata alıcı buldu. 600 bin sterlinden satışa çıkan eser 6.3 milyon sterline (yaklaşık 44 milyon lira) satılarak Türk resim sanatının en yüksek fiyata ulaşan eseri oldu. 1880 tarihli 41x51 santimetre boyutlarındaki "Kuran Okuyan Kız" isimli tablonun beklentinin yaklaşık 10 katına satılması dünya sanat piyasasında da ses getirdi.Müzayede evi Bonhams; İslami tasarımların yer aldığı renkli arka planı ve Osman Hamdi'nin oryantalizmin kendine özgü doğasını yansıtması bakımından eserin öneminin altını çizdi. Bonhams Müzayede Evi'nin 19. Yüzyıl Sanatı Başkanı Charles O'Brien esere ilişkin olarak "Osman Hamdi'nin 'Kuran Okuyan Kız' tablosu, 45 yıldır aynı ailede bulunan harika ve esrarengiz bir eser. Ressamın tabloları, müzayedelere nadiren çıkar.Koleksiyoncular tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan eserin bu satış rakamına ulaşması beni şaşırtmadı" dedi.2004'te "Kaplumbağa Terbiyecisi" isimli eseri 3.9 milyon dolara satılarak rekor kıran Osman Hamdi Bey'in eserleri, dünya çapında ilgi görmeye devam ediyor. Osman Hamdi'nin "İstanbul Hanımefendisi" adlı eseri ise 2008'de Londra'da 6.5 milyon dolara alıcı bularak rekor kırmıştı. 2012'de Sotheby's "Kuran Okuyan Adam" isimli eseri 3 milyon pounda (yaklaşık 12.7 milyon) sattığını açıklarken yine 2012'de Antik A.Ş. müzayedesinde "Vazo Yerleştiren Kız' konulu tablo 3.2 milyon liraya satıldı. Son olarak Osman Hamdi'nin 132 yıl sonra ortaya çıkan "Yeşil Cami Önü" adlı eseri 2016'da Antik A.Ş'de yapılan müzayedede 13 milyon 509 bin TL'ye satılarak, Türkiye'de satılan en değerli sanat eseri rekorunu kırmıştı.Bu 6 eserin toplam satış rakamı yaklaşık 90 milyon lirayı buldu.