Mert Kök: “Engellilerin Önündeki En Büyük Sorun Erişebilirlik”

Engelliler araç seçerken öncelikle engel durumlarına göre kriterler belirlemelidir. Biliyorsunuz günümüzde yaygın olarak kullanılan yardımcı araçlar genelde engellilerin ihtiyaçlarına hitap etmemekte, yahut engel durumlarının daha da kötüye gitmesine sebep olmaktadır. Bu sebepten ötürü, her engelliye özel ürünler tercih edilmeli, onların rehabilitasyon süreçlerine yardımcı olacak ürünler seçilmelidir. Bir örnek verecek olursak, kollarını kullanabilen bir engellinin akülü tekerlekli sandalye kullanmak istemesi, ilerleyen süreçlerde kol kaslarını tembelleştirdiği için kollarını da kullanamaz hale gelmesinin sebebi olabilir.

"Tekerlekli iskemlede hafif ve dayanıklı malzeme tercih edilmeli"

Ortopedik engelliler için üretilen malzemeler genelde hafif ve dayanıklı malzemeden seçilmedir. Engellinin durumundan ötürü hem taşıma kolaylığı sağlamalı, hem de kırılma gibi olayların yaşanmaması için dayanıklı olması gerekmektedir. Bu konuda ilerleyen teknoloji ile birlikte karbon fiber malzemeler birincil tercih olsa da maliyetlerinden ötürü ülkemizde alüminyum materyaller daha çok tercih edilmektedir.

"Yılda 500 bin bedensel engelliye ürünlerimizi ulaştırıyoruz"

Kurumsal kimliğe sahip iş partnerlerimiz aracılığı ile ülkemizde yılda yaklaşık 500 Bin bedensel engelliye ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra bedensel engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı hedef alarak hayata geçirdiğimiz Şarjhane isimli mobil uygulamamız, engelli bireylerin araçlarını harita ve yönlendirmelerle şarj edebilme olanağı sunuyor. Ülkemiz dışında Azerbaycan, Orta ve Güney Afrika, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Romanya ve Yunanistan'a ihracat faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

"Engelliler için doğru araçlar tahsis edilmeli"

Engellilerin doğru yardımcı araçlara ulaşımında maalesef maddi sorunlar hala ilk sırada yer alıyor. Ülkemizdeki sosyal desteklerin gün geçtikçe artması pozitif anlamda daha kaliteli ürünlere yönelimi arttırmıştır. Lakin hala yeterli seviyede değildir. Devlet ve vakıflar aracılığı ile yapılan sosyal yardımlarda kurumların daha fazla engelliye ürün sağlama merakı, kalitesiz ve engellilere yönelik olmayan ürünler dağıtılmasına neden olmaktadır. Halbuki ilgili bütçe ile daha az engelliye doğru ürün seçilerek daha faydalı olunabilir. Ayrıca tekerlekli sandalye alımlarında devletin yardımları piyasa şartlarında mevcut ürünleri karşılamada yetersiz olup, destek rakamlarının günümüz koşullarına göre yeniden revize edilmesi gerekmektedir.