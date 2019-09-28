Paspasın sopasıyla vurarak yaralamış

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MERHUM iş adamı Şeyhmus Tatlıcı'nın aynı adı taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Tatlıcı'nın eşi Melisa Tatlıcı'yı darp ettiği, cinsel saldırı, hakaret ve tehdit suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Tatlıcı'nın sadece 'Kasten yaralama" suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Hakaret, cinsel saldırı ve tehdit suçlarından beraatına karar verilmesini isteyen savcı sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın eşine yer silmek için kullanılan paspasın sopası ile vurarak kasten yaralama suçunu işlediğini belirtti.