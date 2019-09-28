Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 28 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları hemen sorgula!

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi günü çekilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Şans oyunu severler arama motorlarında "MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı" şeklinde araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşen çekilişte bilen olmamış ve büyük ikramiye ikinci kez 3.197.225,36 TL devretmişti. Bunun neticesinde de Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı. İşte MPİ 28 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! İŞTE SAYISAL LOTO'DA KAZANDIRAN NUMARALAR