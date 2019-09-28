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Son dakika haberi: Mide bulandıran iddia! ’de genç kıza alkol verip tecavüz ettiler

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre 'nin Karamürsel ilçesinde, R.G. (16) adlı genç kızın alkol ve verildikten sonra uğradığı iddiası üzerine polis harekete geçti. Polis, R.G.'nin verdiği isimler doğrultusunda aralarında esnafların da bulunduğu şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2019 20:45
Son dakika haberi: Mide bulandıran iddia! Kocaeli’de genç kıza alkol verip tecavüz ettiler

Karamürsel'de, R.G. iddiaya göre uyuşturucu ve alkol verilip bir grup kişi tarafından cinsel istismara uğradı. İddialar üzerine bir mahalleli R.G.'yi bulup, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

FARKLI KİŞİLERLE BİRLİKTE OLMAYA...

Burada ifadesi alınan R.G., başka bir ilden Karamürsel'e geldiğini, tanıştığı kişilerin kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğini, cinsel istismara uğradığını ve bu kişiler tarafından farklı kişilerle birlikte olmaya zorlandığını iddia etti.

Polis, R.G.'nin verdiği isimler doğrultusunda soruşturma başlattı. Polis, aralarında esnafın da bulunduğu kişileri gözaltına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika haberi: Mide bulandıran iddia! Kocaeli’de genç kıza alkol verip tecavüz ettiler
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