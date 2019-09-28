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Son dakika haber: 'da bir daha oldu! Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı -

Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika bilgilerine göre, 'un Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir daha oldu. Saat 14.03'te gerçekleşen depremin yerin 14.5 km derinliğinde olduğu aktarıldı. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde İstanbul Silivri'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, şehrin her iki yakası da etkilenmişti. İşte, Kandilli Rasathanesi verileri ile dakika dakika ...

Giriş Tarihi: 28.9.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 14:32
Son dakika haber: İstanbul'da bir deprem daha oldu! Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı - SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika verilerine göre, İstanbul Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin 14.03'te gerçekleştiği duyurulurken derinliği ise 14.5 km olarak aktarıldı. Yaşanan sarsıntıya ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.

KANDİLLİ DUYURDU: 5.8'LİK DEPREMİN ARDINDAN ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Bilindiği üzere, Silivri açıklarında geçtiğimiz günlerde 5.8 büyüklüğünde bir deprem olmuş ve şehrin her iki yakası da etkilenmişti. Kandilli'nin açıkladığı bu son sarsıntının ardından artçı sarsıntıların sayısı 50'yi aşmış oldu.

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Son dakika haber: İstanbul'da bir deprem daha oldu! Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı - SON DEPREMLER
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