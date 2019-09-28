Uykusuz gece

İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 olmak üzere 200'ün üzerinde sarsıntı daha yaşandı. Marmara Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrası İstanbul'da vatandaşlar sokaklarda sabahladı. Devam eden artçı şoklar ve sosyal medyada hızla yayılan 'provokatif' ses kayıtları nedeniyle büyük endişe ve korku yaşayan vatandaşlar, sokaklarda, parklarda ya da otomobillerinin içinde bekledi. Gece yarısından sonra ailelerin bir kısmı evlerine giderken, yüzlerce kişi ise çocuk parklarında uyumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar sabaha kadar nöbet tuttu. Vatandaşlardan bazıları çadır kurarken, bazıları ise yanlarında getirdikleri battaniye ve yorganların üzerinde uyudu. Zeytinburnu'nda geceyi parkta geçirin bir vatandaş, sosyal medyada çok sayıda ses kaydı dolaştığını ve bu kayıtların endişelerini arttırdığını söyledi.

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KIZILAY GIDA DAĞITTI

Çocukları ve ailesi ile birlikte Yenibosna'daki bir parka gelen Azer Can isimli bir vatandaş, "Gündüz ki sarsıntıda biz evdeydik. Çoluk, çocuk tedirgin oldu ama geçti. Yani bu artçı sarsıntılar. Allah'tan gelen bir şey. Bizim önlemimiz bu. Yastığımızı, battaniyemizi aldık geldik. Sabaha kadar buradayız. İşe gidecek olan da var olmayan da var. Bekliyoruz bu şekilde" dedi. Vatandaşların toplandığı bir nokta da Taksim'deki Gezi Parkı oldu. İstanbul'un önde gelen tarihi camilerinden Sultanahmet, Fatih ve Eyüp Sultan camilerinin bahçelerinde toplanan vatandaşlar yanlarında getirdikleri battaniye ve yorganlarda uyudu. Türk Kızılayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar Silivri Kaymakamlığı'nın arkasındaki parkta bulunan alanda, geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba, çay, konserve gıda ve su dağıttı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na bağlı bir araç ise alanda tedbir amaçlı bekletiliyor. Polis ekipleri ise halkın toplandığı alanlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için devriye görevi yaptı. Depremin merkez üssü Silivri'de ve Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Silivri Devlet Hastanesi bahçesinde kurulan UMKE çadırlarının ikinci bir emre kadar kalacağı öğrenildi.