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1 ton ele geçirildi

'in Güzelbahçe ilçesinde, kente madde getireceği yönünde istihbarat alınan bir şüpheli, polis ekipleri arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kullandığı minibüste yapılan incelemede, yüklü miktarda paketlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık 1 ton civarında olduğu belirtildi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 04:57 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 04:57
1 ton uyuşturucu ele geçirildi

İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: Yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, kente uyuşturucu madde getirmeye çalışan bir şüpheli ile polis ekipleri arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kullandığı minibüste yapılan incelemede, yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin kente minibüs ile uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine istihbaratı değerlendiren ekipler, 35 KZ 245 plakalı minibüsü yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, polis ekipleri Güzelbahçe ilçesinde minibüsün geçtiği güzergahı kapattı. Polisi gören şüphelinin kaçmaya başlaması sonucunda kovalamaca başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli minibüsü bırakarak kaçmaya çalıştı. Koordineli çalışan ekipler, şüpheliyi bir süre sonra kıskıvrak yakaladı. Öte yandan, minibüste yapılan incelemede, yüklü miktarda paketlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, el konulan minibüste emniyete çekildi. Olay yeri inceleme ekipleri, minibüste detaylı bir çalışma yaptı. Daha sonra minibüste bulunan uyuşturucu madde, polis ekipleri tarafından Narkotik Şube Müdürlüğüne taşındı. Konu hakkında detaylı bilgi verilmezken, ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık 1 ton civarında olduğu belirtildi.

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1 ton uyuşturucu ele geçirildi
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