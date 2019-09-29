122B otobüs durakları neler? İşte 122B otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 122B otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 122B hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 122B geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

122B OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ

1 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe

2 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

3 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

4 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

5 - OTLUKBELİ CADDESİ

Sancaktepe

6 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

7 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

8 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

9 - YUNUS EMRE MAHALLESİ

Sancaktepe

10 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

11 - ABİTLER

Sancaktepe

12 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

13 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

14 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

15 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

16 - ÇAMLIKTEPE

Sancaktepe

17 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

18 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

19 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

20 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

21 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

22 - SARIGAZİ MERKEZ

Sancaktepe

23 - ESKİ ANKARA CADDESİ

Sancaktepe

24 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

25 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

26 - ÇAMLIK

Çekmeköy

27 - ÇEKMEKÖY METRO

Çekmeköy

28 - PLAZALAR

Çekmeköy

29 - SERİNDERE

Çekmeköy

30 - ÇEKMEKÖY BELEDİYE SAPAĞI

Çekmeköy

31 - HUZUR MAHALLESİ

Çekmeköy

32 - ŞİLE YOLU

Çekmeköy

33 - KAVACIK KÖPRÜSÜ

Beykoz

34 - FABRİKALAR

Şişli

35 - LEVENT

Şişli

36 - ZİNCİRLİKUYU-ÜNİVERSİTE

Şişli

37 - ESENTEPE

Şişli

38 - ALİ SAMİYEN

Şişli

39 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK

Şişli

MECİDİYEKÖY VİYADÜK KALKIŞ

1 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK

Şişli

2 - ALİ SAMİ YEN

Şişli

3 - ZİNCİRLİKUYU

Beşiktaş

4 - LEVENT

Beşiktaş

5 - FABRİKALAR

Beşiktaş

6 - KAVACIK KÖPRÜSÜ

Beykoz

7 - HUZUR MAHALLESİ

Ümraniye

8 - SERİNDERE

Ümraniye

9 - PLAZALAR

Ümraniye

10 - ÇEKMEKÖY METRO

Ümraniye

11 - ÇAMLIK

Sancaktepe

12 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

13 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

14 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK

Sancaktepe

15 - SARIGAZİ KÖYİÇİ

Sancaktepe

16 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

17 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

18 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

19 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

20 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

21 - ÇAMLIK TEPE

Sancaktepe

22 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

23 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

24 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

25 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

26 - ABİTLER

Sancaktepe

27 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

28 - YUNUS EMRE MAH.

Sancaktepe

29 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

30 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

31 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

32 - OTLUKBELİ CADDESİ

Sancaktepe

33 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

34 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

35 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

36 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe