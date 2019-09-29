122B otobüs durakları neler? İşte 122B otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 122B otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 122B hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 122B geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
122B OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ
1 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe
2 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
3 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
4 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
5 - OTLUKBELİ CADDESİ
Sancaktepe
6 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
7 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
8 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
9 - YUNUS EMRE MAHALLESİ
Sancaktepe
10 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
11 - ABİTLER
Sancaktepe
12 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
13 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
14 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
15 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
16 - ÇAMLIKTEPE
Sancaktepe
17 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
18 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
19 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
20 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
21 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
22 - SARIGAZİ MERKEZ
Sancaktepe
23 - ESKİ ANKARA CADDESİ
Sancaktepe
24 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
25 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
26 - ÇAMLIK
Çekmeköy
27 - ÇEKMEKÖY METRO
Çekmeköy
28 - PLAZALAR
Çekmeköy
29 - SERİNDERE
Çekmeköy
30 - ÇEKMEKÖY BELEDİYE SAPAĞI
Çekmeköy
31 - HUZUR MAHALLESİ
Çekmeköy
32 - ŞİLE YOLU
Çekmeköy
33 - KAVACIK KÖPRÜSÜ
Beykoz
34 - FABRİKALAR
Şişli
35 - LEVENT
Şişli
36 - ZİNCİRLİKUYU-ÜNİVERSİTE
Şişli
37 - ESENTEPE
Şişli
38 - ALİ SAMİYEN
Şişli
39 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK
Şişli
MECİDİYEKÖY VİYADÜK KALKIŞ
1 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK
Şişli
2 - ALİ SAMİ YEN
Şişli
3 - ZİNCİRLİKUYU
Beşiktaş
4 - LEVENT
Beşiktaş
5 - FABRİKALAR
Beşiktaş
6 - KAVACIK KÖPRÜSÜ
Beykoz
7 - HUZUR MAHALLESİ
Ümraniye
8 - SERİNDERE
Ümraniye
9 - PLAZALAR
Ümraniye
10 - ÇEKMEKÖY METRO
Ümraniye
11 - ÇAMLIK
Sancaktepe
12 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
13 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
14 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK
Sancaktepe
15 - SARIGAZİ KÖYİÇİ
Sancaktepe
16 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
17 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
18 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
19 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
20 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
21 - ÇAMLIK TEPE
Sancaktepe
22 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
23 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
24 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
25 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
26 - ABİTLER
Sancaktepe
27 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
28 - YUNUS EMRE MAH.
Sancaktepe
29 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
30 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
31 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
32 - OTLUKBELİ CADDESİ
Sancaktepe
33 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
34 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
35 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
36 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe