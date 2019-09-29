132S otobüs durakları neler? İşte 132S otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 132S otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 132S hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 132S geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
132S OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ
1 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe
2 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
3 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
4 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
5 - OTLUKBELİ CADDESİ
Sancaktepe
6 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
7 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
8 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
9 - YUNUS EMRE MAHALLESİ
Sancaktepe
10 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
11 - ABİTLER
Sancaktepe
12 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
13 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
14 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
15 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
16 - ÇAMLIKTEPE
Sancaktepe
17 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
18 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
19 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
20 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
21 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
22 - SARIGAZİ KÖYİÇİ
Sancaktepe
23 - 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU
Sancaktepe
24 - ARA SOKAK
Sancaktepe
25 - KUĞU SOKAK
Sancaktepe
26 - ALTINORDU CADDESİ
Sancaktepe
27 - BABÜRŞAH CADDESİ
Sancaktepe
28 - SANCAKTEPE EMNİYET
Sancaktepe
29 - SEMERKAND
Sancaktepe
30 - KIZILAY CADDESİ
Sancaktepe
31 - KIZILAY
Sancaktepe
32 - DİŞ HASTANESİ
Sancaktepe
33 - TOPAL OSMAN CADDESİ
Sancaktepe
34 - OTOBAN GİRİŞİ
Sancaktepe
35 - YAKACIK CADDESİ
Sancaktepe
36 - KAZIM KARABEKİR CAD.
Sancaktepe
37 - FATİH MAHALLESİ
Sancaktepe
38 - YUNUS EMRE CAMİİ
Sancaktepe
39 - ORTADAĞ
Sancaktepe
40 - NİZAMİYE
Maltepe
41 - ŞEHİTLER CAMİİ
Kartal
42 - BİNGÖL SİTESİ
Kartal
43 - ADNAN KAHVECİ
Kartal
44 - AYDINLAR SİTESİ
Kartal
45 - UĞURMUMCU
Kartal
46 - YUNUS EMRE
Kartal
47 - ŞEHİT AYDIN ÇELİK
Kartal
48 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
49 - KARTAL KÖPRÜ ÇIKIŞI
Kartal
50 - KARTAL POLİKLİNİKLER
Kartal
51 - SPOR CADDESİ
Kartal
52 - DAĞ SOKAK
Kartal
53 - ÇAVUŞOĞLU
Kartal
54 - KARTAL HÜKÜMETKONAĞI
Kartal
55 - KARTAL MEYDAN
Kartal
56 - KARTAL
Kartal
KARTAL KALKIŞ
1 - KARTAL
Kartal
2 - ÇARŞI
Kartal
3 - KARTAL MEYDAN
Kartal
4 - KARTAL HÜKÜMETKONAĞI
Kartal
5 - ÇAVUŞOĞLU
Kartal
6 - DAĞ SOKAK
Kartal
7 - SPOR CADDESİ
Kartal
8 - KARTAL POLİKLİNİKLER
Kartal
9 - KARTAL KÖPRÜ ÇIKIŞI
Kartal
10 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
11 - ŞEHİT AYDIN ÇELİK
Kartal
12 - YUNUS EMRE
Kartal
13 - UĞURMUMCU
Kartal
14 - AYDINLAR SİTESİ
Kartal
15 - ADNAN KAHVECİ
Kartal
16 - BİNGÖL SİTESİ
Kartal
17 - ŞEHİTLER CAMİİ
Kartal
18 - ÇAMLIK
Kartal
19 - B.BAKKALKÖY CADDESİ
Sancaktepe
20 - NİZAMİYE
Sancaktepe
21 - ORTADAĞ
Sancaktepe
22 - YUNUS EMRE CAMİİ
Sancaktepe
23 - FATİH MAH.
Sancaktepe
24 - KAZIM KARABEKİR CAD.
Sancaktepe
25 - YAKACIK CADDESİ
Sancaktepe
26 - OTOBAN GİRİŞİ
Sancaktepe
27 - TOPAL OSMAN CADDESİ
Sancaktepe
28 - KIZILAY
Sancaktepe
29 - KIZILAY CADDESİ
Sancaktepe
30 - KAFİYE SOKAK
Sancaktepe
31 - SAMANDIRA
Sancaktepe
32 - SAMANDIRA
Sancaktepe
33 - E.MESLEK LİSESİ
Sancaktepe
34 - SAMANDIRA LİSESİ
Sancaktepe
35 - SANCAKTEPE EMNİYET
Sancaktepe
36 - BABÜRŞAH CADDESİ
Sancaktepe
37 - ALTINORDU CADDESİ
Sancaktepe
38 - KUĞU SOKAK
Sancaktepe
39 - ARA SOKAK
Sancaktepe
40 - 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU
Sancaktepe
41 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
42 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
43 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
44 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
45 - ÇAMLIK TEPE
Sancaktepe
46 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
47 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
48 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
49 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
50 - ABİTLER
Sancaktepe
51 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
52 - YUNUS EMRE MAH.
Sancaktepe
53 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
54 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
55 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
56 - OTLUKBELİ CADDESİ
Sancaktepe
57 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
58 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
59 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
60 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe