132S otobüs durakları neler? İşte 132S otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 132S otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 132S hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 132S geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

132S OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ

1 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe

2 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

3 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

4 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

5 - OTLUKBELİ CADDESİ

Sancaktepe

6 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

7 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

8 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

9 - YUNUS EMRE MAHALLESİ

Sancaktepe

10 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

11 - ABİTLER

Sancaktepe

12 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

13 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

14 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

15 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

16 - ÇAMLIKTEPE

Sancaktepe

17 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

18 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

19 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

20 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

21 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

22 - SARIGAZİ KÖYİÇİ

Sancaktepe

23 - 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU

Sancaktepe

24 - ARA SOKAK

Sancaktepe

25 - KUĞU SOKAK

Sancaktepe

26 - ALTINORDU CADDESİ

Sancaktepe

27 - BABÜRŞAH CADDESİ

Sancaktepe

28 - SANCAKTEPE EMNİYET

Sancaktepe

29 - SEMERKAND

Sancaktepe

30 - KIZILAY CADDESİ

Sancaktepe

31 - KIZILAY

Sancaktepe

32 - DİŞ HASTANESİ

Sancaktepe

33 - TOPAL OSMAN CADDESİ

Sancaktepe

34 - OTOBAN GİRİŞİ

Sancaktepe

35 - YAKACIK CADDESİ

Sancaktepe

36 - KAZIM KARABEKİR CAD.

Sancaktepe

37 - FATİH MAHALLESİ

Sancaktepe

38 - YUNUS EMRE CAMİİ

Sancaktepe

39 - ORTADAĞ

Sancaktepe

40 - NİZAMİYE

Maltepe

41 - ŞEHİTLER CAMİİ

Kartal

42 - BİNGÖL SİTESİ

Kartal

43 - ADNAN KAHVECİ

Kartal

44 - AYDINLAR SİTESİ

Kartal

45 - UĞURMUMCU

Kartal

46 - YUNUS EMRE

Kartal

47 - ŞEHİT AYDIN ÇELİK

Kartal

48 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

49 - KARTAL KÖPRÜ ÇIKIŞI

Kartal

50 - KARTAL POLİKLİNİKLER

Kartal

51 - SPOR CADDESİ

Kartal

52 - DAĞ SOKAK

Kartal

53 - ÇAVUŞOĞLU

Kartal

54 - KARTAL HÜKÜMETKONAĞI

Kartal

55 - KARTAL MEYDAN

Kartal

56 - KARTAL

Kartal

KARTAL KALKIŞ

1 - KARTAL

Kartal

2 - ÇARŞI

Kartal

3 - KARTAL MEYDAN

Kartal

4 - KARTAL HÜKÜMETKONAĞI

Kartal

5 - ÇAVUŞOĞLU

Kartal

6 - DAĞ SOKAK

Kartal

7 - SPOR CADDESİ

Kartal

8 - KARTAL POLİKLİNİKLER

Kartal

9 - KARTAL KÖPRÜ ÇIKIŞI

Kartal

10 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

11 - ŞEHİT AYDIN ÇELİK

Kartal

12 - YUNUS EMRE

Kartal

13 - UĞURMUMCU

Kartal

14 - AYDINLAR SİTESİ

Kartal

15 - ADNAN KAHVECİ

Kartal

16 - BİNGÖL SİTESİ

Kartal

17 - ŞEHİTLER CAMİİ

Kartal

18 - ÇAMLIK

Kartal

19 - B.BAKKALKÖY CADDESİ

Sancaktepe

20 - NİZAMİYE

Sancaktepe

21 - ORTADAĞ

Sancaktepe

22 - YUNUS EMRE CAMİİ

Sancaktepe

23 - FATİH MAH.

Sancaktepe

24 - KAZIM KARABEKİR CAD.

Sancaktepe

25 - YAKACIK CADDESİ

Sancaktepe

26 - OTOBAN GİRİŞİ

Sancaktepe

27 - TOPAL OSMAN CADDESİ

Sancaktepe

28 - KIZILAY

Sancaktepe

29 - KIZILAY CADDESİ

Sancaktepe

30 - KAFİYE SOKAK

Sancaktepe

31 - SAMANDIRA

Sancaktepe

32 - SAMANDIRA

Sancaktepe

33 - E.MESLEK LİSESİ

Sancaktepe

34 - SAMANDIRA LİSESİ

Sancaktepe

35 - SANCAKTEPE EMNİYET

Sancaktepe

36 - BABÜRŞAH CADDESİ

Sancaktepe

37 - ALTINORDU CADDESİ

Sancaktepe

38 - KUĞU SOKAK

Sancaktepe

39 - ARA SOKAK

Sancaktepe

40 - 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU

Sancaktepe

41 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

42 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

43 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

44 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

45 - ÇAMLIK TEPE

Sancaktepe

46 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

47 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

48 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

49 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

50 - ABİTLER

Sancaktepe

51 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

52 - YUNUS EMRE MAH.

Sancaktepe

53 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

54 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

55 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

56 - OTLUKBELİ CADDESİ

Sancaktepe

57 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

58 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

59 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

60 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe