14YK otobüs durakları neler? İşte 14YK otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 14YK otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 14YK hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 14YK geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

14YK OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ

1 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe

2 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

3 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

4 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

5 - OTLUKBELİ CADDESİ

Sancaktepe

6 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

7 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

8 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

9 - YUNUS EMRE MAHALLESİ

Sancaktepe

10 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

11 - ABİTLER

Sancaktepe

12 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

13 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

14 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

15 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

16 - ÇAMLIKTEPE

Sancaktepe

17 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

18 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

19 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

20 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

21 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

22 - SARIGAZİ MERKEZ

Sancaktepe

23 - ESKİ ANKARA CADDESİ

Sancaktepe

24 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

25 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

26 - ÇAMLIK

Çekmeköy

27 - MADENLER

Çekmeköy

28 - PLAZALAR

Çekmeköy

29 - SERİNDERE

Çekmeköy

30 - ÇEKMEKÖY BELEDİYE SAPAĞI

Çekmeköy

31 - HUZUR MAHALLESİ

Çekmeköy

32 - ŞİLE YOLU

Çekmeköy

33 - ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Ümraniye

34 - KAVAKBAYIRI

Üsküdar

35 - KAVAKBAYIRI

Üsküdar

36 - FERAH CADDESİ

Üsküdar

37 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ

Üsküdar

38 - KISIKLI

Üsküdar

39 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

40 - ALTUNİZADE METROBÜS

Üsküdar

41 - ALTUNİZADE

Üsküdar

42 - BAĞLARBAŞI

Üsküdar

43 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Üsküdar

44 - PAZARBAŞI

Üsküdar

45 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ

Üsküdar

46 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ

Üsküdar

47 - KAPIAĞASI

Üsküdar

48 - SELİMİYE

Üsküdar

49 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

50 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

51 - KADIKÖY

Kadıköy

52 - HAMZA YERLİKAYA

Kadıköy

53 - A.ÇEŞME MARMARAY

Kadıköy

A.ÇEŞME MARMARAY KALKIŞ

1 - A.ÇEŞME MARMARAY

Kadıköy

2 - HAYDARPAŞA ÖĞR.YURDU

Kadıköy

3 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

4 - KARACAAHMET

Üsküdar

5 - KAPIAĞASI

Üsküdar

6 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ

Üsküdar

7 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ

Üsküdar

8 - PAZARBAŞI

Üsküdar

9 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Üsküdar

10 - ŞEHİT EROL OLÇOK

Üsküdar

11 - ALTUNİZADE

Üsküdar

12 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

13 - KISIKLI

Üsküdar

14 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU

Üsküdar

15 - HANIMSETİ PARKI

Üsküdar

16 - FİDANLIK

Üsküdar

17 - ALVARLIZADE CAMİİ

Üsküdar

18 - ERGENE SOKAK

Ümraniye

19 - ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Ümraniye

20 - HUZUR MAHALLESİ

Ümraniye

21 - SERİNDERE

Ümraniye

22 - PLAZALAR

Ümraniye

23 - MADENLER

Ümraniye

24 - ÇAMLIK

Sancaktepe

25 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

26 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

27 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK

Sancaktepe

28 - SARIGAZİ KÖYİÇİ

Sancaktepe

29 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

30 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

31 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

32 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

33 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

34 - ÇAMLIK TEPE

Sancaktepe

35 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

36 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

37 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

38 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

39 - ABİTLER

Sancaktepe

40 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

41 - YUNUS EMRE MAH.

Sancaktepe

42 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

43 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

44 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

45 - OTLUKBELİ CADDESİ

Sancaktepe

46 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

47 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

48 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

49 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe