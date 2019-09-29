14YK otobüs durakları neler? İşte 14YK otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 14YK otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 14YK hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 14YK geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
14YK OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ
1 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe
2 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
3 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
4 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
5 - OTLUKBELİ CADDESİ
Sancaktepe
6 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
7 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
8 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
9 - YUNUS EMRE MAHALLESİ
Sancaktepe
10 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
11 - ABİTLER
Sancaktepe
12 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
13 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
14 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
15 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
16 - ÇAMLIKTEPE
Sancaktepe
17 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
18 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
19 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
20 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
21 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
22 - SARIGAZİ MERKEZ
Sancaktepe
23 - ESKİ ANKARA CADDESİ
Sancaktepe
24 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
25 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
26 - ÇAMLIK
Çekmeköy
27 - MADENLER
Çekmeköy
28 - PLAZALAR
Çekmeköy
29 - SERİNDERE
Çekmeköy
30 - ÇEKMEKÖY BELEDİYE SAPAĞI
Çekmeköy
31 - HUZUR MAHALLESİ
Çekmeköy
32 - ŞİLE YOLU
Çekmeköy
33 - ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ümraniye
34 - KAVAKBAYIRI
Üsküdar
35 - KAVAKBAYIRI
Üsküdar
36 - FERAH CADDESİ
Üsküdar
37 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ
Üsküdar
38 - KISIKLI
Üsküdar
39 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
40 - ALTUNİZADE METROBÜS
Üsküdar
41 - ALTUNİZADE
Üsküdar
42 - BAĞLARBAŞI
Üsküdar
43 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Üsküdar
44 - PAZARBAŞI
Üsküdar
45 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ
Üsküdar
46 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ
Üsküdar
47 - KAPIAĞASI
Üsküdar
48 - SELİMİYE
Üsküdar
49 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
50 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
51 - KADIKÖY
Kadıköy
52 - HAMZA YERLİKAYA
Kadıköy
53 - A.ÇEŞME MARMARAY
Kadıköy
A.ÇEŞME MARMARAY KALKIŞ
1 - A.ÇEŞME MARMARAY
Kadıköy
2 - HAYDARPAŞA ÖĞR.YURDU
Kadıköy
3 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
4 - KARACAAHMET
Üsküdar
5 - KAPIAĞASI
Üsküdar
6 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ
Üsküdar
7 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ
Üsküdar
8 - PAZARBAŞI
Üsküdar
9 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Üsküdar
10 - ŞEHİT EROL OLÇOK
Üsküdar
11 - ALTUNİZADE
Üsküdar
12 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
13 - KISIKLI
Üsküdar
14 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU
Üsküdar
15 - HANIMSETİ PARKI
Üsküdar
16 - FİDANLIK
Üsküdar
17 - ALVARLIZADE CAMİİ
Üsküdar
18 - ERGENE SOKAK
Ümraniye
19 - ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ümraniye
20 - HUZUR MAHALLESİ
Ümraniye
21 - SERİNDERE
Ümraniye
22 - PLAZALAR
Ümraniye
23 - MADENLER
Ümraniye
24 - ÇAMLIK
Sancaktepe
25 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
26 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
27 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK
Sancaktepe
28 - SARIGAZİ KÖYİÇİ
Sancaktepe
29 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
30 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
31 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
32 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
33 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
34 - ÇAMLIK TEPE
Sancaktepe
35 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
36 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
37 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
38 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
39 - ABİTLER
Sancaktepe
40 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
41 - YUNUS EMRE MAH.
Sancaktepe
42 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
43 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
44 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
45 - OTLUKBELİ CADDESİ
Sancaktepe
46 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
47 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
48 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
49 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe