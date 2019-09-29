18E otobüs durakları neler? İşte 18E otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 18E otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 18E hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 18E geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
18E OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ
1 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe
2 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
3 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
4 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
5 - OTLUKBELİ CADDESİ
Sancaktepe
6 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
7 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
8 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
9 - YUNUS EMRE MAHALLESİ
Sancaktepe
10 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
11 - ABİTLER
Sancaktepe
12 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
13 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
14 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
15 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
16 - ÇAMLIKTEPE
Sancaktepe
17 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
18 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
19 - HALİFE CADDESİ
Sancaktepe
20 - STAD SOKAK
Sancaktepe
21 - Ş. ER HASAN GENÇ İÖO
Sancaktepe
22 - SEVENLER CADDESİ
Sancaktepe
23 - SANCAKTEPE BELEDİYESİ
Sancaktepe
24 - SEMERKAND
Sancaktepe
25 - KIZILAY CADDESİ
Sancaktepe
26 - KIZILAY
Sancaktepe
27 - DİŞ HASTANESİ
Sancaktepe
28 - TOPAL OSMAN CADDESİ
Sancaktepe
29 - OTOBAN GİRİŞİ
Sancaktepe
30 - YENİSAHRA
Ataşehir
31 - HASTANE
Ataşehir
32 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
33 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
34 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Üsküdar
35 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
36 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
37 - İSFALT
Üsküdar
38 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.
Üsküdar
39 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
40 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
41 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - AYRILIKÇEŞME
Kadıköy
3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
4 - ACIBADEM LİSESİ
Kadıköy
5 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ
Kadıköy
6 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
7 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Kadıköy
8 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
9 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
10 - HASTANE
Kadıköy
11 - YENİSAHRA
Kadıköy
12 - OTOBAN GİRİŞİ
Sancaktepe
13 - TOPAL OSMAN CADDESİ
Sancaktepe
14 - KIZILAY
Sancaktepe
15 - KIZILAY CADDESİ
Sancaktepe
16 - KAFİYE SOKAK
Sancaktepe
17 - SAMANDIRA
Sancaktepe
18 - SAMANDIRA
Sancaktepe
19 - E.MESLEK LİSESİ
Sancaktepe
20 - SAMANDIRA LİSESİ
Sancaktepe
21 - SANCAKTEPE BELEDİYESİ
Sancaktepe
22 - SEVENLER CADDESİ
Sancaktepe
23 - Ş. ER HASAN GENÇ İÖO
Sancaktepe
24 - STAD SOKAK
Sancaktepe
25 - HALİFE CADDESİ
Sancaktepe
26 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
27 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
28 - ÇAMLIK TEPE
Sancaktepe
29 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
30 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
31 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
32 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
33 - ABİTLER
Sancaktepe
34 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
35 - YUNUS EMRE MAH.
Sancaktepe
36 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
37 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
38 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
39 - OTLUKBELİ CADDESİ
Sancaktepe
40 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
41 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
42 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
43 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe