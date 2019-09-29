18E otobüs durakları neler? İşte 18E otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 18E otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 18E hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 18E geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

18E OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ

1 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe

2 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

3 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

4 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

5 - OTLUKBELİ CADDESİ

Sancaktepe

6 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

7 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

8 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

9 - YUNUS EMRE MAHALLESİ

Sancaktepe

10 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

11 - ABİTLER

Sancaktepe

12 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

13 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

14 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

15 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

16 - ÇAMLIKTEPE

Sancaktepe

17 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

18 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

19 - HALİFE CADDESİ

Sancaktepe

20 - STAD SOKAK

Sancaktepe

21 - Ş. ER HASAN GENÇ İÖO

Sancaktepe

22 - SEVENLER CADDESİ

Sancaktepe

23 - SANCAKTEPE BELEDİYESİ

Sancaktepe

24 - SEMERKAND

Sancaktepe

25 - KIZILAY CADDESİ

Sancaktepe

26 - KIZILAY

Sancaktepe

27 - DİŞ HASTANESİ

Sancaktepe

28 - TOPAL OSMAN CADDESİ

Sancaktepe

29 - OTOBAN GİRİŞİ

Sancaktepe

30 - YENİSAHRA

Ataşehir

31 - HASTANE

Ataşehir

32 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

33 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

34 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Üsküdar

35 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

36 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

37 - İSFALT

Üsküdar

38 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.

Üsküdar

39 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

40 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

41 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - AYRILIKÇEŞME

Kadıköy

3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

4 - ACIBADEM LİSESİ

Kadıköy

5 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ

Kadıköy

6 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

7 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Kadıköy

8 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

9 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

10 - HASTANE

Kadıköy

11 - YENİSAHRA

Kadıköy

12 - OTOBAN GİRİŞİ

Sancaktepe

13 - TOPAL OSMAN CADDESİ

Sancaktepe

14 - KIZILAY

Sancaktepe

15 - KIZILAY CADDESİ

Sancaktepe

16 - KAFİYE SOKAK

Sancaktepe

17 - SAMANDIRA

Sancaktepe

18 - SAMANDIRA

Sancaktepe

19 - E.MESLEK LİSESİ

Sancaktepe

20 - SAMANDIRA LİSESİ

Sancaktepe

21 - SANCAKTEPE BELEDİYESİ

Sancaktepe

22 - SEVENLER CADDESİ

Sancaktepe

23 - Ş. ER HASAN GENÇ İÖO

Sancaktepe

24 - STAD SOKAK

Sancaktepe

25 - HALİFE CADDESİ

Sancaktepe

26 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

27 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

28 - ÇAMLIK TEPE

Sancaktepe

29 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

30 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

31 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

32 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

33 - ABİTLER

Sancaktepe

34 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

35 - YUNUS EMRE MAH.

Sancaktepe

36 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

37 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

38 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

39 - OTLUKBELİ CADDESİ

Sancaktepe

40 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

41 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

42 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

43 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe