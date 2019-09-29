19A otobüs durakları neler? İşte 19A otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 19A otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 19A hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 19A geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
19A OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ
1 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe
2 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
3 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
4 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
5 - OTLUKBELİ CADDESİ
Sancaktepe
6 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
7 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
8 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
9 - YUNUS EMRE MAHALLESİ
Sancaktepe
10 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
11 - ABİTLER
Sancaktepe
12 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
13 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
14 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
15 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
16 - ÇAMLIKTEPE
Sancaktepe
17 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
18 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
19 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
20 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
21 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
22 - SARIGAZİ MERKEZ
Sancaktepe
23 - ESKİ ANKARA CADDESİ
Sancaktepe
24 - SONGÜL SOKAK
Sancaktepe
25 - NAR SOKAK
Sancaktepe
26 - ŞEHİT PROF.DR İLHAN VARANK EĞT.ARŞ.HST.
Sancaktepe
27 - ÖREN SOKAK
Sancaktepe
28 - ŞHT.ÖĞR. NURGÜL KALE İHO
Sancaktepe
29 - AKASYA SOKAK
Ümraniye
30 - BARAJ YOLU
Ümraniye
31 - SARIGÜL SOKAK
Ümraniye
32 - ESENŞEHİR SAPAĞI
Ümraniye
33 - YENİDÜNYA SİTESİ
Ümraniye
34 - KADOSAN
Ümraniye
35 - İMES C KAPISI
Ümraniye
36 - İMES CAMİİ
Ümraniye
37 - İMES A KAPISI
Ümraniye
38 - İMES BULVARI
Ümraniye
39 - İMES E KAPISI
Ümraniye
40 - DUDULLU OTOGAR
Ümraniye
41 - YENİSAHRA
Ataşehir
42 - HASTANE
Ataşehir
43 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
44 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
45 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Üsküdar
46 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
47 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
48 - İSFALT
Üsküdar
49 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.
Üsküdar
50 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
51 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
52 - KADIKÖY
Kadıköy
53 - HAMZA YERLİKAYA
Kadıköy
54 - A.ÇEŞME MARMARAY
Kadıköy
A.ÇEŞME MARMARAY KALKIŞ
1 - A.ÇEŞME MARMARAY
Kadıköy
2 - HAYDARPAŞA ÖĞR.YURDU
Kadıköy
3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
4 - ACIBADEM LİSESİ
Kadıköy
5 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ
Kadıköy
6 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
7 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Kadıköy
8 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
9 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
10 - HASTANE
Kadıköy
11 - YENİSAHRA
Kadıköy
12 - DUDULLU OTOGAR
Ümraniye
13 - İMES E KAPISI
Ümraniye
14 - İMES A KAPISI
Ümraniye
15 - İMES CAMİİ
Ümraniye
16 - İMES C KAPISI
Ümraniye
17 - KADOSAN
Ümraniye
18 - YENİDÜNYA SİTESİ
Ümraniye
19 - SARIGÜL SOKAK
Ümraniye
20 - BARAJ YOLU
Ümraniye
21 - AKASYA SOKAK
Ümraniye
22 - ŞHT.ÖĞR. NURGÜL KALE İHO
Sancaktepe
23 - ÖREN SOKAK
Sancaktepe
24 - ŞEHİT PROF.DR İLHAN VARANK EĞT.ARŞ.HST.
Sancaktepe
25 - NAR SOKAK
Sancaktepe
26 - SONGÜL SOKAK
Sancaktepe
27 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK
Sancaktepe
28 - SARIGAZİ KÖYİÇİ
Sancaktepe
29 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
30 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
31 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
32 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
33 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
34 - ÇAMLIK TEPE
Sancaktepe
35 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
36 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
37 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
38 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
39 - ABİTLER
Sancaktepe
40 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
41 - YUNUS EMRE MAH.
Sancaktepe
42 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
43 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
44 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
45 - OTLUKBELİ CADDESİ
Sancaktepe
46 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
47 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
48 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
49 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe