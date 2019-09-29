19A otobüs durakları neler? İşte 19A otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 19A otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 19A hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 19A geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

19A OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ

1 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe

2 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

3 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

4 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

5 - OTLUKBELİ CADDESİ

Sancaktepe

6 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

7 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

8 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

9 - YUNUS EMRE MAHALLESİ

Sancaktepe

10 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

11 - ABİTLER

Sancaktepe

12 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

13 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

14 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

15 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

16 - ÇAMLIKTEPE

Sancaktepe

17 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

18 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

19 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

20 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

21 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

22 - SARIGAZİ MERKEZ

Sancaktepe

23 - ESKİ ANKARA CADDESİ

Sancaktepe

24 - SONGÜL SOKAK

Sancaktepe

25 - NAR SOKAK

Sancaktepe

26 - ŞEHİT PROF.DR İLHAN VARANK EĞT.ARŞ.HST.

Sancaktepe

27 - ÖREN SOKAK

Sancaktepe

28 - ŞHT.ÖĞR. NURGÜL KALE İHO

Sancaktepe

29 - AKASYA SOKAK

Ümraniye

30 - BARAJ YOLU

Ümraniye

31 - SARIGÜL SOKAK

Ümraniye

32 - ESENŞEHİR SAPAĞI

Ümraniye

33 - YENİDÜNYA SİTESİ

Ümraniye

34 - KADOSAN

Ümraniye

35 - İMES C KAPISI

Ümraniye

36 - İMES CAMİİ

Ümraniye

37 - İMES A KAPISI

Ümraniye

38 - İMES BULVARI

Ümraniye

39 - İMES E KAPISI

Ümraniye

40 - DUDULLU OTOGAR

Ümraniye

41 - YENİSAHRA

Ataşehir

42 - HASTANE

Ataşehir

43 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

44 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

45 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Üsküdar

46 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

47 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

48 - İSFALT

Üsküdar

49 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.

Üsküdar

50 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

51 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

52 - KADIKÖY

Kadıköy

53 - HAMZA YERLİKAYA

Kadıköy

54 - A.ÇEŞME MARMARAY

Kadıköy

A.ÇEŞME MARMARAY KALKIŞ

1 - A.ÇEŞME MARMARAY

Kadıköy

2 - HAYDARPAŞA ÖĞR.YURDU

Kadıköy

3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

4 - ACIBADEM LİSESİ

Kadıköy

5 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ

Kadıköy

6 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

7 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Kadıköy

8 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

9 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

10 - HASTANE

Kadıköy

11 - YENİSAHRA

Kadıköy

12 - DUDULLU OTOGAR

Ümraniye

13 - İMES E KAPISI

Ümraniye

14 - İMES A KAPISI

Ümraniye

15 - İMES CAMİİ

Ümraniye

16 - İMES C KAPISI

Ümraniye

17 - KADOSAN

Ümraniye

18 - YENİDÜNYA SİTESİ

Ümraniye

19 - SARIGÜL SOKAK

Ümraniye

20 - BARAJ YOLU

Ümraniye

21 - AKASYA SOKAK

Ümraniye

22 - ŞHT.ÖĞR. NURGÜL KALE İHO

Sancaktepe

23 - ÖREN SOKAK

Sancaktepe

24 - ŞEHİT PROF.DR İLHAN VARANK EĞT.ARŞ.HST.

Sancaktepe

25 - NAR SOKAK

Sancaktepe

26 - SONGÜL SOKAK

Sancaktepe

27 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK

Sancaktepe

28 - SARIGAZİ KÖYİÇİ

Sancaktepe

29 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

30 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

31 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

32 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

33 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

34 - ÇAMLIK TEPE

Sancaktepe

35 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

36 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

37 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

38 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

39 - ABİTLER

Sancaktepe

40 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

41 - YUNUS EMRE MAH.

Sancaktepe

42 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

43 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

44 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

45 - OTLUKBELİ CADDESİ

Sancaktepe

46 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

47 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

48 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

49 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe