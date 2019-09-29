19E otobüs durakları neler? İşte 19E otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 19E otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 19E hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 19E geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

19E OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ

1 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe

2 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

3 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

4 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

5 - OTLUKBELİ CADDESİ

Sancaktepe

6 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

7 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

8 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

9 - YUNUS EMRE MAHALLESİ

Sancaktepe

10 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

11 - ABİTLER

Sancaktepe

12 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

13 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

14 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

15 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

16 - ÇAMLIKTEPE

Sancaktepe

17 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

18 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

19 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

20 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

21 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

22 - SARIGAZİ MERKEZ

Sancaktepe

23 - ESKİ ANKARA CADDESİ

Sancaktepe

24 - SONGÜL SOKAK

Sancaktepe

25 - NAR SOKAK

Sancaktepe

26 - ŞEHİT PROF.DR İLHAN VARANK EĞT.ARŞ.HST.

Sancaktepe

27 - ÖREN SOKAK

Sancaktepe

28 - ŞHT.ÖĞR. NURGÜL KALE İHO

Sancaktepe

29 - AKASYA SOKAK

Ümraniye

30 - BARAJ YOLU

Ümraniye

31 - SARIGÜL SOKAK

Ümraniye

32 - ESENŞEHİR SAPAĞI

Ümraniye

33 - YENİDÜNYA SİTESİ

Ümraniye

34 - KADOSAN

Ümraniye

35 - İMES C KAPISI

Ümraniye

36 - İMES CAMİİ

Ümraniye

37 - İMES A KAPISI

Ümraniye

38 - İMES BULVARI

Ümraniye

39 - İMES E KAPISI

Ümraniye

40 - DUDULLU OTOGAR

Ümraniye

41 - KEMALPAŞA

Ataşehir

42 - NECİP FAZIL BULVARI

Ataşehir

43 - YENİŞEHİR PAZAR YERİ

Ataşehir

44 - CEMİLE BESLER İLKOKULU

Ataşehir

45 - UYDUKENT

Ataşehir

46 - GİRNE CADDESİ

Ataşehir

47 - UYDUKENT SİTESİ

Ataşehir

48 - 3. CADDE

Ataşehir

49 - TEB ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ

Ataşehir

50 - ATAŞEHİR SİTELER

Ataşehir

51 - ATAŞEHİR

Ataşehir

52 - ATAŞEHİR PLAZALAR

Ataşehir

53 - ATAŞEHİR ATATÜRK MAHALLESİ

Ataşehir

54 - ATAŞEHİR BULVARI

Ataşehir

55 - MUSTAFA KANAT CAMİİ

Ataşehir

56 - SİTELER GİRİŞİ

Ataşehir

57 - VEDAT GÜNYOL CADDESİ

Ataşehir

58 - ZÜBEYDE HANIM ÖĞRETMENEVİ

Ataşehir

59 - ATAŞEHİR HALİ

Ataşehir

60 - BAHÇELER YOLU

Ataşehir

61 - KOZYATAĞI METRO

Ataşehir

62 - YÜZBEŞEVLER

Ataşehir

63 - YENİSAHRA

Ataşehir

64 - HASTANE

Ataşehir

65 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

66 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

67 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Üsküdar

68 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

69 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

70 - İSFALT

Üsküdar

71 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.

Üsküdar

72 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

73 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

74 - HAMZA YERLİKAYA

Kadıköy

75 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - KADIKÖY

Kadıköy

3 - RIHTIM

Kadıköy

4 - HAMZA YERLİKAYA

Kadıköy

5 - AYRILIKÇEŞME

Kadıköy

6 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

7 - ACIBADEM LİSESİ

Kadıköy

8 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ

Kadıköy

9 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

10 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Kadıköy

11 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

12 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

13 - HASTANE

Kadıköy

14 - YENİSAHRA

Kadıköy

15 - ATAŞEHİR HALİ

Ataşehir

16 - ZÜBEYDE HANIM ÖĞRETMENEVİ

Ataşehir

17 - VEDAT GÜNYOL CADDESİ

Ataşehir

18 - SİTELER GİRİŞİ

Ataşehir

19 - MUSTAFA KANAT CAMİİ

Ataşehir

20 - ATAŞEHİR BULVARI

Ataşehir

21 - ATAŞEHİR ATATÜRK MAHALLESİ

Ataşehir

22 - ATAŞEHİR PLAZALAR

Ataşehir

23 - ATAŞEHİR

Ataşehir

24 - ATAŞEHİR SİTELER

Ataşehir

25 - TEB ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ

Ataşehir

26 - 3. CADDE

Ataşehir

27 - UYDUKENT SİTESİ

Ataşehir

28 - GİRNE CADDESİ

Ataşehir

29 - CAHİT ZARİFOĞLU ANADOLU İHL

Ataşehir

30 - UYDUKENT

Ataşehir

31 - CEMİLE BESLER İLKOKULU

Ataşehir

32 - YENİŞEHİR PAZAR YERİ

Ataşehir

33 - NECİP FAZIL BULVARI

Ataşehir

34 - KEMALPAŞA

Ataşehir

35 - DUDULLU OTOGAR

Ümraniye

36 - İMES E KAPISI

Ümraniye

37 - İMES A KAPISI

Ümraniye

38 - İMES CAMİİ

Ümraniye

39 - İMES C KAPISI

Ümraniye

40 - KADOSAN

Ümraniye

41 - YENİDÜNYA SİTESİ

Ümraniye

42 - SARIGÜL SOKAK

Ümraniye

43 - BARAJ YOLU

Ümraniye

44 - AKASYA SOKAK

Ümraniye

45 - ŞHT.ÖĞR. NURGÜL KALE İHO

Sancaktepe

46 - ÖREN SOKAK

Sancaktepe

47 - ŞEHİT PROF.DR İLHAN VARANK EĞT.ARŞ.HST.

Sancaktepe

48 - NAR SOKAK

Sancaktepe

49 - SONGÜL SOKAK

Sancaktepe

50 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK

Sancaktepe

51 - SARIGAZİ KÖYİÇİ

Sancaktepe

52 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

53 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

54 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

55 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

56 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

57 - ÇAMLIK TEPE

Sancaktepe

58 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

59 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

60 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

61 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

62 - ABİTLER

Sancaktepe

63 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

64 - YUNUS EMRE MAH.

Sancaktepe

65 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

66 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

67 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

68 - OTLUKBELİ CADDESİ

Sancaktepe

69 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

70 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

71 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

72 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe