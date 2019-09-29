19E otobüs durakları neler? İşte 19E otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 19E otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 19E hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 19E geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
19E OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ
1 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe
2 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
3 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
4 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
5 - OTLUKBELİ CADDESİ
Sancaktepe
6 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
7 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
8 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
9 - YUNUS EMRE MAHALLESİ
Sancaktepe
10 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
11 - ABİTLER
Sancaktepe
12 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
13 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
14 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
15 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
16 - ÇAMLIKTEPE
Sancaktepe
17 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
18 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
19 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
20 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
21 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
22 - SARIGAZİ MERKEZ
Sancaktepe
23 - ESKİ ANKARA CADDESİ
Sancaktepe
24 - SONGÜL SOKAK
Sancaktepe
25 - NAR SOKAK
Sancaktepe
26 - ŞEHİT PROF.DR İLHAN VARANK EĞT.ARŞ.HST.
Sancaktepe
27 - ÖREN SOKAK
Sancaktepe
28 - ŞHT.ÖĞR. NURGÜL KALE İHO
Sancaktepe
29 - AKASYA SOKAK
Ümraniye
30 - BARAJ YOLU
Ümraniye
31 - SARIGÜL SOKAK
Ümraniye
32 - ESENŞEHİR SAPAĞI
Ümraniye
33 - YENİDÜNYA SİTESİ
Ümraniye
34 - KADOSAN
Ümraniye
35 - İMES C KAPISI
Ümraniye
36 - İMES CAMİİ
Ümraniye
37 - İMES A KAPISI
Ümraniye
38 - İMES BULVARI
Ümraniye
39 - İMES E KAPISI
Ümraniye
40 - DUDULLU OTOGAR
Ümraniye
41 - KEMALPAŞA
Ataşehir
42 - NECİP FAZIL BULVARI
Ataşehir
43 - YENİŞEHİR PAZAR YERİ
Ataşehir
44 - CEMİLE BESLER İLKOKULU
Ataşehir
45 - UYDUKENT
Ataşehir
46 - GİRNE CADDESİ
Ataşehir
47 - UYDUKENT SİTESİ
Ataşehir
48 - 3. CADDE
Ataşehir
49 - TEB ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ
Ataşehir
50 - ATAŞEHİR SİTELER
Ataşehir
51 - ATAŞEHİR
Ataşehir
52 - ATAŞEHİR PLAZALAR
Ataşehir
53 - ATAŞEHİR ATATÜRK MAHALLESİ
Ataşehir
54 - ATAŞEHİR BULVARI
Ataşehir
55 - MUSTAFA KANAT CAMİİ
Ataşehir
56 - SİTELER GİRİŞİ
Ataşehir
57 - VEDAT GÜNYOL CADDESİ
Ataşehir
58 - ZÜBEYDE HANIM ÖĞRETMENEVİ
Ataşehir
59 - ATAŞEHİR HALİ
Ataşehir
60 - BAHÇELER YOLU
Ataşehir
61 - KOZYATAĞI METRO
Ataşehir
62 - YÜZBEŞEVLER
Ataşehir
63 - YENİSAHRA
Ataşehir
64 - HASTANE
Ataşehir
65 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
66 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
67 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Üsküdar
68 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
69 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
70 - İSFALT
Üsküdar
71 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.
Üsküdar
72 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
73 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
74 - HAMZA YERLİKAYA
Kadıköy
75 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - KADIKÖY
Kadıköy
3 - RIHTIM
Kadıköy
4 - HAMZA YERLİKAYA
Kadıköy
5 - AYRILIKÇEŞME
Kadıköy
6 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
7 - ACIBADEM LİSESİ
Kadıköy
8 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ
Kadıköy
9 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
10 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Kadıköy
11 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
12 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
13 - HASTANE
Kadıköy
14 - YENİSAHRA
Kadıköy
15 - ATAŞEHİR HALİ
Ataşehir
16 - ZÜBEYDE HANIM ÖĞRETMENEVİ
Ataşehir
17 - VEDAT GÜNYOL CADDESİ
Ataşehir
18 - SİTELER GİRİŞİ
Ataşehir
19 - MUSTAFA KANAT CAMİİ
Ataşehir
20 - ATAŞEHİR BULVARI
Ataşehir
21 - ATAŞEHİR ATATÜRK MAHALLESİ
Ataşehir
22 - ATAŞEHİR PLAZALAR
Ataşehir
23 - ATAŞEHİR
Ataşehir
24 - ATAŞEHİR SİTELER
Ataşehir
25 - TEB ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ
Ataşehir
26 - 3. CADDE
Ataşehir
27 - UYDUKENT SİTESİ
Ataşehir
28 - GİRNE CADDESİ
Ataşehir
29 - CAHİT ZARİFOĞLU ANADOLU İHL
Ataşehir
30 - UYDUKENT
Ataşehir
31 - CEMİLE BESLER İLKOKULU
Ataşehir
32 - YENİŞEHİR PAZAR YERİ
Ataşehir
33 - NECİP FAZIL BULVARI
Ataşehir
34 - KEMALPAŞA
Ataşehir
35 - DUDULLU OTOGAR
Ümraniye
36 - İMES E KAPISI
Ümraniye
37 - İMES A KAPISI
Ümraniye
38 - İMES CAMİİ
Ümraniye
39 - İMES C KAPISI
Ümraniye
40 - KADOSAN
Ümraniye
41 - YENİDÜNYA SİTESİ
Ümraniye
42 - SARIGÜL SOKAK
Ümraniye
43 - BARAJ YOLU
Ümraniye
44 - AKASYA SOKAK
Ümraniye
45 - ŞHT.ÖĞR. NURGÜL KALE İHO
Sancaktepe
46 - ÖREN SOKAK
Sancaktepe
47 - ŞEHİT PROF.DR İLHAN VARANK EĞT.ARŞ.HST.
Sancaktepe
48 - NAR SOKAK
Sancaktepe
49 - SONGÜL SOKAK
Sancaktepe
50 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK
Sancaktepe
51 - SARIGAZİ KÖYİÇİ
Sancaktepe
52 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
53 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
54 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
55 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
56 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
57 - ÇAMLIK TEPE
Sancaktepe
58 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
59 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
60 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
61 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
62 - ABİTLER
Sancaktepe
63 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
64 - YUNUS EMRE MAH.
Sancaktepe
65 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
66 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
67 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
68 - OTLUKBELİ CADDESİ
Sancaktepe
69 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
70 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
71 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
72 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe