19S otobüs durakları neler? İşte 19S otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 19S otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 19S hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 19S geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

19S OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

1 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe

2 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

3 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

4 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

5 - OTLUKBELİ CADDESİ

Sancaktepe

6 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

7 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

8 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

9 - YUNUS EMRE MAHALLESİ

Sancaktepe

10 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

11 - ABİTLER

Sancaktepe

12 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

13 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

14 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

15 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

16 - ÇAMLIKTEPE

Sancaktepe

17 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

18 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

19 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

20 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

21 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

22 - SARIGAZİ MERKEZ

Sancaktepe

23 - ESKİ ANKARA CADDESİ

Sancaktepe

24 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

25 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

26 - ÇAMLIK

Çekmeköy

27 - MADENLER

Çekmeköy

28 - NECİP FAZIL METRO

Ümraniye

29 - MUSTAFA VASIF KARSLIGİL İLKOKULU

Ümraniye

30 - ÇEKMEKÖY SAPAĞI

Ümraniye

31 - NECİP FAZIL KISAKÜREK

Ümraniye

32 - DUDULLU

Ümraniye

33 - YUKARI DUDULLU

Ümraniye

34 - MODOKO

Ümraniye

35 - İ.M.E.S.

Ümraniye

36 - İMES BULVARI

Ümraniye

37 - İMES E KAPISI

Ümraniye

38 - DUDULLU OTOGAR

Ümraniye

39 - KEMALPAŞA

Ataşehir

40 - NECİP FAZIL BULVARI

Ataşehir

41 - YENİŞEHİR PAZAR YERİ

Ataşehir

42 - CEMİLE BESLER İLKOKULU

Ataşehir

43 - AKYAZI CADDESİ

Ataşehir

44 - ERDEM SİTESİ

Ataşehir

45 - İSMEK

Ataşehir

46 - KAYIŞDAĞI İLKOKULU

Ataşehir

47 - GÜMRÜK ÜST KAPI

Ataşehir

48 - İETT GARAJI

Ataşehir

49 - İETT LOJMANLARI

Ataşehir

50 - ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ

Ataşehir

51 - FEVZİPAŞA

Ataşehir

52 - MESKENLER

Ataşehir

53 - KÜÇÜKBAKKALKÖY

Ataşehir

54 - ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Ataşehir

55 - KARAMAN ÇİFTLİK YOLU

Ataşehir

56 - ATAŞEHİR HALİ

Ataşehir

57 - BAHÇELER YOLU

Ataşehir

58 - KOZYATAĞI METRO

Ataşehir

59 - YÜZBEŞEVLER

Ataşehir

60 - KOZYATAĞI ATATÜRK CADDESİ

Kadıköy

61 - ULAŞTIRICI SOKAK

Kadıköy

62 - ÇINAR ALTI

Kadıköy

63 - NEVZAT AYASBEYOĞLU ORTAOKULU

Kadıköy

64 - SAHRAYICEDİT

Kadıköy

65 - GÖZTEPE

Kadıköy

66 - ÇEMENZAR

Kadıköy

67 - G.EĞİT.VE ARŞ.HAST.

Kadıköy

68 - MARMARA ÜNİV. GÖZTEPE YERLEŞKESİ

Kadıköy

69 - KUYUBAŞI

Kadıköy

70 - ZİVERBEY

Kadıköy

71 - BELEDİYE

Kadıköy

72 - SÖĞÜTLÜÇEŞME

Kadıköy

73 - ALTIYOL

Kadıköy

74 - KADIKÖY ÇARŞI

Kadıköy

75 - KADIKÖY

Kadıköy