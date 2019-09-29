19S otobüs durakları neler? İşte 19S otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 19S otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 19S hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 19S geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
19S OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
1 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe
2 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
3 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
4 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
5 - OTLUKBELİ CADDESİ
Sancaktepe
6 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
7 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
8 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
9 - YUNUS EMRE MAHALLESİ
Sancaktepe
10 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
11 - ABİTLER
Sancaktepe
12 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
13 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
14 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
15 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
16 - ÇAMLIKTEPE
Sancaktepe
17 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
18 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
19 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
20 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
21 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
22 - SARIGAZİ MERKEZ
Sancaktepe
23 - ESKİ ANKARA CADDESİ
Sancaktepe
24 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
25 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
26 - ÇAMLIK
Çekmeköy
27 - MADENLER
Çekmeköy
28 - NECİP FAZIL METRO
Ümraniye
29 - MUSTAFA VASIF KARSLIGİL İLKOKULU
Ümraniye
30 - ÇEKMEKÖY SAPAĞI
Ümraniye
31 - NECİP FAZIL KISAKÜREK
Ümraniye
32 - DUDULLU
Ümraniye
33 - YUKARI DUDULLU
Ümraniye
34 - MODOKO
Ümraniye
35 - İ.M.E.S.
Ümraniye
36 - İMES BULVARI
Ümraniye
37 - İMES E KAPISI
Ümraniye
38 - DUDULLU OTOGAR
Ümraniye
39 - KEMALPAŞA
Ataşehir
40 - NECİP FAZIL BULVARI
Ataşehir
41 - YENİŞEHİR PAZAR YERİ
Ataşehir
42 - CEMİLE BESLER İLKOKULU
Ataşehir
43 - AKYAZI CADDESİ
Ataşehir
44 - ERDEM SİTESİ
Ataşehir
45 - İSMEK
Ataşehir
46 - KAYIŞDAĞI İLKOKULU
Ataşehir
47 - GÜMRÜK ÜST KAPI
Ataşehir
48 - İETT GARAJI
Ataşehir
49 - İETT LOJMANLARI
Ataşehir
50 - ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ
Ataşehir
51 - FEVZİPAŞA
Ataşehir
52 - MESKENLER
Ataşehir
53 - KÜÇÜKBAKKALKÖY
Ataşehir
54 - ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
Ataşehir
55 - KARAMAN ÇİFTLİK YOLU
Ataşehir
56 - ATAŞEHİR HALİ
Ataşehir
57 - BAHÇELER YOLU
Ataşehir
58 - KOZYATAĞI METRO
Ataşehir
59 - YÜZBEŞEVLER
Ataşehir
60 - KOZYATAĞI ATATÜRK CADDESİ
Kadıköy
61 - ULAŞTIRICI SOKAK
Kadıköy
62 - ÇINAR ALTI
Kadıköy
63 - NEVZAT AYASBEYOĞLU ORTAOKULU
Kadıköy
64 - SAHRAYICEDİT
Kadıköy
65 - GÖZTEPE
Kadıköy
66 - ÇEMENZAR
Kadıköy
67 - G.EĞİT.VE ARŞ.HAST.
Kadıköy
68 - MARMARA ÜNİV. GÖZTEPE YERLEŞKESİ
Kadıköy
69 - KUYUBAŞI
Kadıköy
70 - ZİVERBEY
Kadıköy
71 - BELEDİYE
Kadıköy
72 - SÖĞÜTLÜÇEŞME
Kadıköy
73 - ALTIYOL
Kadıköy
74 - KADIKÖY ÇARŞI
Kadıköy
75 - KADIKÖY
Kadıköy