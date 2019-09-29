23 yaşındaki genç 40 gündür kayıptı, ölü bulundu

Zonguldaklı 23 yaşındaki Mutlu Kıyar gerçekten de adı gibi çok mutluydu. Askerden yeni gelmişti, bir iş bulmuştu ve artık bir kız arkadaşı vardı. Ağustos ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı İzmirli Yağmur Güzel'e tutulmuştu. İnternet üzerinden mesajlaşmayla başlayan ilişki, birbirlerine telefon numaralarını vermeleriyle her gün karşılıklı yapılan aramalara dönüşmüştü. Telefonda saatlerce konuşuyor, her defasında birbirlerini gerçekten görmenin hayalini kuruyorlardı.

ONUNLA EVLENECEKTİ

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Mutlu'nun elindeki tek şey sosyal medyadaki profil fotoğrafıydı ve Yağmur'u yakından görmeyi o kadar çok istiyordu ki. Yağmur'a sürekli İzmir'e gelme isteğinden bahsediyordu. Bir gün telefonu babasına ve annesine uzattı. Ailesine, telefonda konuşturduğu Yağmur'la evlenmek istediğini söyledi. Mutlu evlenmeyi ve İzmir'e gitmeyi kafaya koymuştu. Yağmur bu ziyareti sürekli ertelese de Mutlu bu kez kesin kararlıydı.

"İZMİR'E GİDİYORUM"

11 Ağustos günü babasına, "İzmir'e gidiyorum. Evleneceğim kızla buluşacağım" diyerek evden çıkan Mutlu, bulduğu ilk otobüse atladı ve İzmir'in yolunu tuttu. Mutlu İzmir'e varmış, babasını arayıp, "Beni merak etme, İzmir'deyim" demişti. Ancak bu telefon görüşmesi baba ile oğlunun son görüşmesi olacaktı. O günden sonra Mutlu bir daha ailesini aramadı. Birkaç gün geçtikten sonra aile iyice meraklanmaya başladı. Polise başvurup oğullarının ortadan kayboluş hikayesini anlattılar. Zonguldak polisi geçen hafta Mutlu'dan bir iz buldu. Mutlu'nun telefonu Çeşme ilçesinde ormanlık bir araziden sinyal veriyordu. İzmir polisi, arama-kurtarma köpekleriyle birlikte bölgede arama yaptıysa da Mutlu'dan bir iz bulamadı.

MÜLTECİ ARIYORLARDI

Dün aynı bölgede mülteci avına çıkan polis ekipleri ise korkunç bir manzarayla karşılaştı. Ağaçta asılı bir ceset vardı. Ekipler hemen harekete geçti ve kayıplar incelendi. Mutlu Kıyar'ın kayıp bilgisine ulaşan ekipler Zonguldak'taki aileye ulaştı. Ormanlık alanda bir ceset bulunduğu haberini alan aile ise soluğu İzmir'de aldı. Baba Mustafa Kıyar ve ağabeyi Adem Kıyar, ne yazık ki cesedi teşhis etti. Ölen, kendi evlatlarıydı. Aile yıkılmıştı. Oğullarının evlenme umuduyla geldiği kentten cesedini almışlardı.

BAMBAŞKA BİRİ ÇIKTI

Polis, ailenin verdiği bilgi üzerine, Yağmur Güzel'in izine ulaşmak için çalışma başlattı. Evet, Yağmur bulunmuştu ama Yağmur değildi. Onun asıl adı Tuğçe Demirdaş'tı ve dahası sosyal medyadaki profil fotoğrafından bambaşka biri çıkmıştı karşılarına. Mutlu bu kadar süre boyunca kandırılmıştı. Tanıdığı kız o kız değildi. İsim gerçek değildi, fotoğraf gerçek değildi, aşk gerçek değildi. Tek gerçek Zonguldak-İzmir hattında süren aşk hikayesi acı sonla bitmiş olmasıydı.

"MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIM"

Polis Mutlu'yu intihara götüren hikaye ile ilgili soruşturmasını sürdürürken, Mutlu'nun acılı ailesi ise isyan etti. Oğlunun internette tanıştığı kız tarafından intihara sürüklendiğini söyleyen baba, Mustafa Kıyar, bu olayın peşini bırakmayacağını söyledi. Oğlunun 11 Ağustos'ta İzmir'e gittiğini anlatan baba, "Mutlu daha sonra beni aradığında sesi çok kötüydü. 'Beni merak etmeyim İzmir'deyim' dedi. Ben bir şeylerin iyi gitmediğini hissettim. Ama içine kapanıktı anlatmadı, o kız, o kız değilmiş. Sosyal medyadaki isim de fotoğrafta yalanmış. Ne oldu, ne yaptılar, aralarında ne geçti bilmiyorum. Bildiğim tek şey o kızın oğlumu intihara sürüklediği.Onun peşini hayatımın son anına kadar bırakmayacağım. Oğlumu toprağa verdikten sonra acımın ateşiyle o kızla mahkemede hesaplaşacağım" dedi.

CANLI YAYINA BAĞLANMIŞTI

Mustafa Kıyar, oğlundan haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulunmasının yanı sıra televizyon programına da katılmıştı. Programa Tuğçe Taşdemir ismiyle gizli numarayla bağlanan bir kadın ise Mutlu ile internetten tanıştıklarını ve asla yan yana gelmediklerini söyleyerek İzmir'e geldiğinden bile haberi olmadığını iddia ettiği öğrenildi.