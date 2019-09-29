3 kardeşten geriye acı ve gözyaşı kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Önceki gün Hakkâri'nin Derecik ilçesinde 65 EB 336 plakalı okul servisi kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlanmıştı. 2 öğrencinin olay yerinde can verdiği kazada, bir öğrenci de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Dün de 1 öğrencinin daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.14 yaşındaki 8 sınıf öğrencisi Zilan Tekin ve 12 yaşındaki 6'ıncı sınıf öğrencisi Sümeyye Tekin olay yerinde, 15 yaşındaki lise 2. Sınıf öğrencisi Agit Tekin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kısa süre sonra, kazada ölen öğrencilerin 3'ünün kardeş olduğu ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde ise 3 kardeşin kuzeni olan 11 yaşındaki 6'ncı sınıf öğrencisi Elif Sevcan'ın da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.Öğrencileri taşıyan minibüsü 15 yaşındaki lise 2. Sınıf öğrencisi Agit Tekin'in kullandığı ortaya çıktı. Cuma günü yaşanan kazada babanın cuma namazına gittiği için aracın direksiyonuna oğlu Agit'i geçirdiği öğrenildi. Gelişen Köyü'ne bağlı Irak sınırına sıfır noktasında yer alan Toklu mezrasında yaşanan kazada hayatını kaybeden 3 kardeş, aynı mezrada yan yana toprağa verildi. Sevcan'ın da bugün toprağa verilmesi bekleniyor.kardeşin Gelişen Köyü'ndeki cenazelerine katılan AK Parti Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, "Dün (önceki gün) elim bir olayda aynı aileden 3 canımızı yitirdik. Hepimizin başı sağ olsun. Allah başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine sabır versin. Çocuklarımızın hayalleri vardı. Okuyacaklardı, kendi köyünde öğretmen olacaklardı. Fakat maalesef bugün 3 canımız da gitti. Bundan sonra hepimiz daha dikkatli olmalıyız" dedi.