522B otobüs durakları neler? İşte 522B otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 522B otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 522B hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 522B geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
522B OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ
1 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe
2 - OSMANGAZİ CADDESİ
Sancaktepe
3 - AKABE CADDESİ
Sancaktepe
4 - VİLLALAR
Sancaktepe
5 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
6 - ÇAMLIKTEPE
Sancaktepe
7 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
8 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
9 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
10 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
11 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
12 - SARIGAZİ MERKEZ
Sancaktepe
13 - ESKİ ANKARA CADDESİ
Sancaktepe
14 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
15 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
16 - ÇAMLIK
Çekmeköy
17 - ÇEKMEKÖY METRO
Çekmeköy
18 - NECİP FAZIL METRO
Ümraniye
19 - MUSTAFA VASIF KARSLIGİL İLKOKULU
Ümraniye
20 - ÇEKMEKÖY SAPAĞI
Ümraniye
21 - DUDULLU
Ümraniye
22 - OSMANGAZİ
Ümraniye
23 - ÜMRANİYE İMAM HATİP LİSESİ
Ümraniye
24 - ÇAYIRÖNÜ
Ümraniye
25 - IHLAMUR EVLERİ
Ümraniye
26 - ALTINŞEHİR
Ümraniye
27 - CEMİL MERİÇ MAHALLESİ
Ümraniye
28 - IHLAMURKUYU
Ümraniye
29 - YENİ İSTANBUL ÇARŞISI
Ümraniye
30 - TEPE ÜSTÜ
Ümraniye
31 - KAVACIK KÖPRÜSÜ
Beykoz
32 - FABRİKALAR
Şişli
33 - LEVENT
Şişli
34 - ZİNCİRLİKUYU-ÜNİVERSİTE
Şişli
35 - ESENTEPE
Şişli
36 - ALİ SAMİYEN
Şişli
37 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK
Şişli
38 - MECİDİYEKÖY METROBÜS
Şişli
39 - MECİDİYEKÖY MEZARLIK
Şişli
MECİDİYEKÖY MEZARLIK KALKIŞ
1 - MECİDİYEKÖY MEZARLIK
Şişli
2 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK
Şişli
3 - ALİ SAMİ YEN
Şişli
4 - ZİNCİRLİKUYU
Beşiktaş
5 - LEVENT
Beşiktaş
6 - FABRİKALAR
Beşiktaş
7 - KAVACIK KÖPRÜSÜ
Beykoz
8 - TEPE ÜSTÜ
Ümraniye
9 - YENİ İSTANBUL ÇARŞISI
Ümraniye
10 - IHLAMURKUYU
Ümraniye
11 - CEMİL MERİÇ MAHALLESİ
Ümraniye
12 - ALTINŞEHİR
Ümraniye
13 - IHLAMUR EVLERİ
Ümraniye
14 - ÇAYIRÖNÜ
Ümraniye
15 - ÜMRANİYE İMAM HATİP LİSESİ
Ümraniye
16 - OSMANGAZİ
Ümraniye
17 - DUDULLU
Ümraniye
18 - NECİP FAZIL KISAKÜREK
Ümraniye
19 - ÇEKMEKÖY SAPAĞI
Ümraniye
20 - MUSTAFA VASIF KARSLIGİL İLKOKULU
Ümraniye
21 - KEMERDERE
Ümraniye
22 - NECİP FAZIL METRO
Ümraniye
23 - KEMERDERE KÖPRÜLÜ KAVŞAK
Ümraniye
24 - ÇEKMEKÖY METRO
Ümraniye
25 - ÇAMLIK
Sancaktepe
26 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
27 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
28 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK
Sancaktepe
29 - SARIGAZİ KÖYİÇİ
Sancaktepe
30 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
31 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
32 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
33 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
34 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
35 - ÇAMLIK TEPE
Sancaktepe
36 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
37 - VİLLALAR
Sancaktepe
38 - AKABE CADDESİ
Sancaktepe
39 - OSMANGAZİ CAD.
Sancaktepe
40 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe