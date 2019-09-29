522B otobüs durakları neler? İşte 522B otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 522B otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 522B hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 522B geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

522B OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ

1 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe

2 - OSMANGAZİ CADDESİ

Sancaktepe

3 - AKABE CADDESİ

Sancaktepe

4 - VİLLALAR

Sancaktepe

5 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

6 - ÇAMLIKTEPE

Sancaktepe

7 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

8 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

9 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

10 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

11 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

12 - SARIGAZİ MERKEZ

Sancaktepe

13 - ESKİ ANKARA CADDESİ

Sancaktepe

14 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

15 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

16 - ÇAMLIK

Çekmeköy

17 - ÇEKMEKÖY METRO

Çekmeköy

18 - NECİP FAZIL METRO

Ümraniye

19 - MUSTAFA VASIF KARSLIGİL İLKOKULU

Ümraniye

20 - ÇEKMEKÖY SAPAĞI

Ümraniye

21 - DUDULLU

Ümraniye

22 - OSMANGAZİ

Ümraniye

23 - ÜMRANİYE İMAM HATİP LİSESİ

Ümraniye

24 - ÇAYIRÖNÜ

Ümraniye

25 - IHLAMUR EVLERİ

Ümraniye

26 - ALTINŞEHİR

Ümraniye

27 - CEMİL MERİÇ MAHALLESİ

Ümraniye

28 - IHLAMURKUYU

Ümraniye

29 - YENİ İSTANBUL ÇARŞISI

Ümraniye

30 - TEPE ÜSTÜ

Ümraniye

31 - KAVACIK KÖPRÜSÜ

Beykoz

32 - FABRİKALAR

Şişli

33 - LEVENT

Şişli

34 - ZİNCİRLİKUYU-ÜNİVERSİTE

Şişli

35 - ESENTEPE

Şişli

36 - ALİ SAMİYEN

Şişli

37 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK

Şişli

38 - MECİDİYEKÖY METROBÜS

Şişli

39 - MECİDİYEKÖY MEZARLIK

Şişli

MECİDİYEKÖY MEZARLIK KALKIŞ

1 - MECİDİYEKÖY MEZARLIK

Şişli

2 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK

Şişli

3 - ALİ SAMİ YEN

Şişli

4 - ZİNCİRLİKUYU

Beşiktaş

5 - LEVENT

Beşiktaş

6 - FABRİKALAR

Beşiktaş

7 - KAVACIK KÖPRÜSÜ

Beykoz

8 - TEPE ÜSTÜ

Ümraniye

9 - YENİ İSTANBUL ÇARŞISI

Ümraniye

10 - IHLAMURKUYU

Ümraniye

11 - CEMİL MERİÇ MAHALLESİ

Ümraniye

12 - ALTINŞEHİR

Ümraniye

13 - IHLAMUR EVLERİ

Ümraniye

14 - ÇAYIRÖNÜ

Ümraniye

15 - ÜMRANİYE İMAM HATİP LİSESİ

Ümraniye

16 - OSMANGAZİ

Ümraniye

17 - DUDULLU

Ümraniye

18 - NECİP FAZIL KISAKÜREK

Ümraniye

19 - ÇEKMEKÖY SAPAĞI

Ümraniye

20 - MUSTAFA VASIF KARSLIGİL İLKOKULU

Ümraniye

21 - KEMERDERE

Ümraniye

22 - NECİP FAZIL METRO

Ümraniye

23 - KEMERDERE KÖPRÜLÜ KAVŞAK

Ümraniye

24 - ÇEKMEKÖY METRO

Ümraniye

25 - ÇAMLIK

Sancaktepe

26 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

27 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

28 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK

Sancaktepe

29 - SARIGAZİ KÖYİÇİ

Sancaktepe

30 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

31 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

32 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

33 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

34 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

35 - ÇAMLIK TEPE

Sancaktepe

36 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

37 - VİLLALAR

Sancaktepe

38 - AKABE CADDESİ

Sancaktepe

39 - OSMANGAZİ CAD.

Sancaktepe

40 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe