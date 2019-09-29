622 otobüs durakları neler? İşte 622 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 622 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 622 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 622 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

622 OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ

1 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe

2 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

3 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

4 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

5 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

6 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

7 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

8 - YUNUS EMRE MAHALLESİ

Sancaktepe

9 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

10 - ABİTLER

Sancaktepe

11 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

12 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

13 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

14 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

15 - ÇAMLIKTEPE

Sancaktepe

16 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

17 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

18 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

19 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

20 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

21 - SARIGAZİ MERKEZ

Sancaktepe

22 - ESKİ ANKARA CADDESİ

Sancaktepe

23 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

24 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

25 - KAVACIK KÖPRÜSÜ

Beykoz

26 - FABRİKALAR

Şişli

27 - LEVENT

Şişli

28 - ZİNCİRLİKUYU-ÜNİVERSİTE

Şişli

29 - ESENTEPE

Şişli

30 - ALİ SAMİYEN

Şişli

31 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK

Şişli

32 - MECİDİYEKÖY MEZARLIK

Şişli

MECİDİYEKÖY MEZARLIK KALKIŞ

1 - MECİDİYEKÖY MEZARLIK

Şişli

2 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK

Şişli

3 - ALİ SAMİ YEN

Şişli

4 - ZİNCİRLİKUYU

Beşiktaş

5 - LEVENT

Beşiktaş

6 - FABRİKALAR

Beşiktaş

7 - KAVACIK KÖPRÜSÜ

Beykoz

8 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

9 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

10 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK

Sancaktepe

11 - SARIGAZİ KÖYİÇİ

Sancaktepe

12 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

13 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

14 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

15 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

16 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

17 - ÇAMLIK TEPE

Sancaktepe

18 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

19 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

20 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

21 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

22 - ABİTLER

Sancaktepe

23 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

24 - YUNUS EMRE MAH.

Sancaktepe

25 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

26 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

27 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

28 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

29 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

30 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

31 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe