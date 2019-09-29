622 otobüs durakları neler? İşte 622 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 622 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 622 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 622 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
622 OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ
1 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe
2 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
3 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
4 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
5 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
6 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
7 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
8 - YUNUS EMRE MAHALLESİ
Sancaktepe
9 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
10 - ABİTLER
Sancaktepe
11 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
12 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
13 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
14 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
15 - ÇAMLIKTEPE
Sancaktepe
16 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
17 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
18 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
19 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
20 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
21 - SARIGAZİ MERKEZ
Sancaktepe
22 - ESKİ ANKARA CADDESİ
Sancaktepe
23 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
24 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
25 - KAVACIK KÖPRÜSÜ
Beykoz
26 - FABRİKALAR
Şişli
27 - LEVENT
Şişli
28 - ZİNCİRLİKUYU-ÜNİVERSİTE
Şişli
29 - ESENTEPE
Şişli
30 - ALİ SAMİYEN
Şişli
31 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK
Şişli
32 - MECİDİYEKÖY MEZARLIK
Şişli
MECİDİYEKÖY MEZARLIK KALKIŞ
1 - MECİDİYEKÖY MEZARLIK
Şişli
2 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK
Şişli
3 - ALİ SAMİ YEN
Şişli
4 - ZİNCİRLİKUYU
Beşiktaş
5 - LEVENT
Beşiktaş
6 - FABRİKALAR
Beşiktaş
7 - KAVACIK KÖPRÜSÜ
Beykoz
8 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
9 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
10 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK
Sancaktepe
11 - SARIGAZİ KÖYİÇİ
Sancaktepe
12 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
13 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
14 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
15 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
16 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
17 - ÇAMLIK TEPE
Sancaktepe
18 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
19 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
20 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
21 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
22 - ABİTLER
Sancaktepe
23 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
24 - YUNUS EMRE MAH.
Sancaktepe
25 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
26 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
27 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
28 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
29 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
30 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
31 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe