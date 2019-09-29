70 kilo verdi mesleğine döndü

Çiğli ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Hatice Divitçi, modaya olan ilgisi nedeniyle önce 2012 yılında Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu'nu bitirdi. Daha sonra dikey geçiş sınavında başarılı olarak İstanbul'da özel bir üniversitenin moda ve tekstil tasarım bölümünü burslu kazanan Divitçi, 2015'te mezun olmasının ardından İzmir'de bulunan bir moda tasarım firmasında tasarım şefi olarak çalışmaya başladı. Bu süreçte hızla kilo alan genç tasarımcı, fazla kilolarından dolayı zorluklar yaşamaya başladı. Bu nedenle işten ayrılma kararı alan Divitçi, zayıflamak için diyetisyene gitti ancak sonuç alamadı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği'ne başvuran genç tasarımcıya uzman Doktor Ahmet Mücteba Öztürk tarafından tüp mide ameliyatı önerildi. Genç tasarımcı geçen yılın ocak ayında yapılan ameliyatın ardından bir yılda 120 kilodan 50 kiloya düşmeyi başardı.







Hedeflediği kiloya ulaşmasının ardından moda tasarımcılığına geri dönen Divitçi, tasarladığı kıyafetleri üzerinde deneyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Divitçi, "Kiloluyken tasarladığım kıyafetleri giyemediğim için çok üzülüyordum. Ameliyatın ardından uzun yıllardır hayalini kurduğum yaşama kavuştum. Artık tasarladığım tüm kıyafetleri önce ben giyiyorum. İnsanların bana olan bakışı değişti. Artık kendime ait bir iş yerim var. Kendime güvenim geldi. Kendimle gurur duyuyorum" dedi.

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