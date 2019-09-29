79Ş otobüs durakları neler? İşte 79Ş otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 79Ş otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 79Ş hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 79Ş geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
79Ş OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
İBRAHİM KOÇARSLAN İÖ KALKIŞ
1 - İBRAHİM KOÇARSLAN İÖ
Başakşehir
2 - MURATDERE CADDESİ
Başakşehir
3 - GARİPCAN SOKAK
Başakşehir
4 - ŞAHİNTEPESİ
Avcılar
5 - KİRAZ SOKAK
Avcılar
6 - ŞAHİN SOKAK
Avcılar
7 - TÜRKER SOKAK
Avcılar
8 - ŞAFAK SOKAK
Avcılar
9 - MERCAN SOKAK
Avcılar
10 - AŞIK VEYSEL CADDESİ
Avcılar
11 - ESKİ İSTANBUL CAD.
Avcılar
12 - ŞEHİT HAKKI ARAS
Başakşehir
13 - ALTINŞEHİR İÖO
Küçükçekmece
14 - KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ
Küçükçekmece
15 - KURUÇEŞME
Küçükçekmece
16 - ŞEN SOKAK
Küçükçekmece
17 - İSTANBUL CADDESİ
Küçükçekmece
18 - YARIMBURGAZ
Küçükçekmece
19 - YARIMBURGAZ CAMİİ
Küçükçekmece
20 - NÜKLEER ARAŞTIRMA M.
Küçükçekmece
21 - KONUT BİRLİK
Küçükçekmece
22 - K.EHLİBEYT CAMİİ
Küçükçekmece
23 - YENİDOĞAN
Küçükçekmece
24 - ŞEHİT MÜNİR ALKAN
Küçükçekmece
25 - M.AKİF ERSOY HASTANE
Küçükçekmece
26 - HALKALI PARK
Küçükçekmece
27 - M.AKIF ERSOY LİSESİ
Küçükçekmece
28 - ORKİDE
Küçükçekmece
29 - SİTELER
Küçükçekmece
30 - AŞURA MEYDANI
Küçükçekmece
31 - HALKALI İMKB MESLEKİ VE ANADOLU TEKNİK LİSESİ
Küçükçekmece
32 - FATİH CADDESİ
Küçükçekmece
33 - KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Bakırköy
34 - KULELİ
Bakırköy
35 - ŞİRİNEVLER
Bakırköy
36 - ÇOCUK SİTESİ
Bakırköy
37 - DR.SADİ KONUK DEVLET HASTANESİ
Bakırköy
38 - İNCİRLİ (E5)
Bakırköy
39 - İNCİRLİ (E-5)
Bakırköy
40 - BAKIRKÖY ADLİYESİ
Bakırköy
41 - KOCATEPE
Bakırköy
42 - TINAZTEPE
Zeytinburnu
43 - NAKLİYECİLER SİTESİ
Zeytinburnu
44 - CEVİZLİBAĞ
Zeytinburnu
45 - TOPKAPI PANORAMA1453
Zeytinburnu
46 - ULUBATLI
Fatih
47 - TOPKAPI
Fatih
TOPKAPI KALKIŞ
1 - TOPKAPI
Fatih
2 - MİLLET CADDESİ
Fatih
3 - TOPKAPI PANORAMA1453
Zeytinburnu
4 - CEVİZLİBAĞ
Zeytinburnu
5 - NAKLİYECİLER SİTESİ
Zeytinburnu
6 - TINAZTEPE
Güngören
7 - KOCATEPE
Güngören
8 - İNCİRLİ (E-5)
Bahçelievler
9 - İNCİRLİ(E5)
Bahçelievler
10 - BAHÇELİEVLER
Bahçelievler
11 - ÇOCUK SİTESİ
Bahçelievler
12 - ATAKÖY GEÇİT
Bahçelievler
13 - ŞİRİNEVLER
Bahçelievler
14 - KULELİ
Bahçelievler
15 - KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Bahçelievler
16 - FATİH CADDESİ
Küçükçekmece
17 - AŞURA MEYDANI
Küçükçekmece
18 - SİTELER
Küçükçekmece
19 - ORKİDE
Küçükçekmece
20 - M.AKIF ERSOY LİSESİ
Küçükçekmece
21 - AVRUPA KONUTLARI 3
Küçükçekmece
22 - M.AKİF ERSOY HASTANE
Küçükçekmece
23 - ŞEHİT MÜNİR ALKAN
Küçükçekmece
24 - K.EHLİBEYT CAMİİ
Küçükçekmece
25 - KONUT BİRLİK
Küçükçekmece
26 - NÜKLEER ARAŞTIRMA M.
Küçükçekmece
27 - YARIMBURGAZ CAMİİ
Küçükçekmece
28 - YARIMBURGAZ
Küçükçekmece
29 - İSTANBUL CADDESİ
Küçükçekmece
30 - ŞEN SOKAK
Küçükçekmece
31 - KURUÇEŞME
Küçükçekmece
32 - KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ
Küçükçekmece
33 - ALTINŞEHİR İÖO
Küçükçekmece
34 - ESKİ İSTANBUL CAD.
Başakşehir
35 - AŞIK VEYSEL CADDESİ
Başakşehir
36 - MERCAN SOKAK
Başakşehir
37 - ŞAFAK SOKAK
Başakşehir
38 - TÜRKER SOKAK
Başakşehir
39 - ŞAHİN SOKAK
Başakşehir
40 - KİRAZ SOKAK
Başakşehir
41 - ŞAHİNTEPESİ
Avcılar
42 - GARİPCAN SOKAK
Başakşehir
43 - İBRAHİM KOÇARSLAN İÖ
Başakşehir