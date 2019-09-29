79Ş otobüs durakları neler? İşte 79Ş otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 79Ş otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 79Ş hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 79Ş geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

79Ş OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

İBRAHİM KOÇARSLAN İÖ KALKIŞ

1 - İBRAHİM KOÇARSLAN İÖ

Başakşehir

2 - MURATDERE CADDESİ

Başakşehir

3 - GARİPCAN SOKAK

Başakşehir

4 - ŞAHİNTEPESİ

Avcılar

5 - KİRAZ SOKAK

Avcılar

6 - ŞAHİN SOKAK

Avcılar

7 - TÜRKER SOKAK

Avcılar

8 - ŞAFAK SOKAK

Avcılar

9 - MERCAN SOKAK

Avcılar

10 - AŞIK VEYSEL CADDESİ

Avcılar

11 - ESKİ İSTANBUL CAD.

Avcılar

12 - ŞEHİT HAKKI ARAS

Başakşehir

13 - ALTINŞEHİR İÖO

Küçükçekmece

14 - KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ

Küçükçekmece

15 - KURUÇEŞME

Küçükçekmece

16 - ŞEN SOKAK

Küçükçekmece

17 - İSTANBUL CADDESİ

Küçükçekmece

18 - YARIMBURGAZ

Küçükçekmece

19 - YARIMBURGAZ CAMİİ

Küçükçekmece

20 - NÜKLEER ARAŞTIRMA M.

Küçükçekmece

21 - KONUT BİRLİK

Küçükçekmece

22 - K.EHLİBEYT CAMİİ

Küçükçekmece

23 - YENİDOĞAN

Küçükçekmece

24 - ŞEHİT MÜNİR ALKAN

Küçükçekmece

25 - M.AKİF ERSOY HASTANE

Küçükçekmece

26 - HALKALI PARK

Küçükçekmece

27 - M.AKIF ERSOY LİSESİ

Küçükçekmece

28 - ORKİDE

Küçükçekmece

29 - SİTELER

Küçükçekmece

30 - AŞURA MEYDANI

Küçükçekmece

31 - HALKALI İMKB MESLEKİ VE ANADOLU TEKNİK LİSESİ

Küçükçekmece

32 - FATİH CADDESİ

Küçükçekmece

33 - KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Bakırköy

34 - KULELİ

Bakırköy

35 - ŞİRİNEVLER

Bakırköy

36 - ÇOCUK SİTESİ

Bakırköy

37 - DR.SADİ KONUK DEVLET HASTANESİ

Bakırköy

38 - İNCİRLİ (E5)

Bakırköy

39 - İNCİRLİ (E-5)

Bakırköy

40 - BAKIRKÖY ADLİYESİ

Bakırköy

41 - KOCATEPE

Bakırköy

42 - TINAZTEPE

Zeytinburnu

43 - NAKLİYECİLER SİTESİ

Zeytinburnu

44 - CEVİZLİBAĞ

Zeytinburnu

45 - TOPKAPI PANORAMA1453

Zeytinburnu

46 - ULUBATLI

Fatih

47 - TOPKAPI

Fatih

TOPKAPI KALKIŞ

1 - TOPKAPI

Fatih

2 - MİLLET CADDESİ

Fatih

3 - TOPKAPI PANORAMA1453

Zeytinburnu

4 - CEVİZLİBAĞ

Zeytinburnu

5 - NAKLİYECİLER SİTESİ

Zeytinburnu

6 - TINAZTEPE

Güngören

7 - KOCATEPE

Güngören

8 - İNCİRLİ (E-5)

Bahçelievler

9 - İNCİRLİ(E5)

Bahçelievler

10 - BAHÇELİEVLER

Bahçelievler

11 - ÇOCUK SİTESİ

Bahçelievler

12 - ATAKÖY GEÇİT

Bahçelievler

13 - ŞİRİNEVLER

Bahçelievler

14 - KULELİ

Bahçelievler

15 - KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Bahçelievler

16 - FATİH CADDESİ

Küçükçekmece

17 - AŞURA MEYDANI

Küçükçekmece

18 - SİTELER

Küçükçekmece

19 - ORKİDE

Küçükçekmece

20 - M.AKIF ERSOY LİSESİ

Küçükçekmece

21 - AVRUPA KONUTLARI 3

Küçükçekmece

22 - M.AKİF ERSOY HASTANE

Küçükçekmece

23 - ŞEHİT MÜNİR ALKAN

Küçükçekmece

24 - K.EHLİBEYT CAMİİ

Küçükçekmece

25 - KONUT BİRLİK

Küçükçekmece

26 - NÜKLEER ARAŞTIRMA M.

Küçükçekmece

27 - YARIMBURGAZ CAMİİ

Küçükçekmece

28 - YARIMBURGAZ

Küçükçekmece

29 - İSTANBUL CADDESİ

Küçükçekmece

30 - ŞEN SOKAK

Küçükçekmece

31 - KURUÇEŞME

Küçükçekmece

32 - KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ

Küçükçekmece

33 - ALTINŞEHİR İÖO

Küçükçekmece

34 - ESKİ İSTANBUL CAD.

Başakşehir

35 - AŞIK VEYSEL CADDESİ

Başakşehir

36 - MERCAN SOKAK

Başakşehir

37 - ŞAFAK SOKAK

Başakşehir

38 - TÜRKER SOKAK

Başakşehir

39 - ŞAHİN SOKAK

Başakşehir

40 - KİRAZ SOKAK

Başakşehir

41 - ŞAHİNTEPESİ

Avcılar

42 - GARİPCAN SOKAK

Başakşehir

43 - İBRAHİM KOÇARSLAN İÖ

Başakşehir