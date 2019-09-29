Avcılar’da 3 bloklu binaya tahliye kararı

BUGÜN NELER OLDU

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Avcılar'da yapılan incelemelerde bir bina için daha tahliye kararı verildi. Merkez Mahallesi'ndeki Cami Sokak üzerindeki 3 bloktan oluşan Öncel Apartmanı'nda yapılan inceleme tamamlandı. Zeminde işyerleri ve dershane bulunan büyük binada bulunanlara ev ve işyerlerini tahliye etmeleri için bu akşama kadar süre tanındı.Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca depremin ardından yapılan çalışmalarda, toplam 77 yapıda ağır hasar tespit edildi.