Batarken kurtarıldılar! O görüntüler ortaya çıktı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Görecek adası açıklarında batan fiber teknedeki 2'si bebek 16 kişinin kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı.Sahil Güvenlik ekiplerince, Görecek adası açıklarında, dün fiber teknenin su alarak batması sonucu, boğulma tehlikesi geçiren 2'si bebek, 11 Suriye ve 4 Filistin uyruklu düzensiz göçmen ile organizatör olduğu ileri sürülen Hasan D. (40) kurtarılmıştı.Kurtarma anına ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.Görüntülerde, sahil güvenlik ekiplerinin, boğulma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenlere can simidi atması, denizde zor anlar yaşadığı görülen kişilerin, güçlükle sahil güvenlik botuna alınması yer alıyor.Öte yandan, "Hipotermi" rahatsızlığı nedeniyle Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan 2 bebeğin, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Kırklareli'ndeyasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 yabancı uyruklu gözetim altına alındı. Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Babaeski ilçesinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan iki grup tespit edildi. Ekipler, Irak ve Pakistan uyruklu 35 kişiyi yakaladı.Diğer taraftan İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 143 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.