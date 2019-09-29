BİM aktüel indirimli ürünler tam listesi yayınlandı! 4 Ekim yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda büyük indirim

Bu haftanın BİM aktüel kataloğu kurum tarafından yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan listede yine büyük indirim fırsatları olacak. Her hafta güncel olarak araştırılan BİM aktüel liste vatandaşların hem cebine hem ev ekonomisine hizmet etmeye devam ediyor. Bu hafta mutfak ürünlerinden kıyafete, teknolojik ürünlerden daha birçok çeşide kadar ürünler mevcut. İşte merakla beklenen yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi! (4 Ekim Cuma 2019)

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTESİ YAYINDA! 4 EKİM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Haberimizin devamından BİM aktüel ürünler yeni haftaya ilişkin kataloğa ulaşabilir, dilediğiniz ürünü size en yakın BİM marketler zincirinden alabilirsiniz.