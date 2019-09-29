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’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

’ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatının kaybetti 1 kişide yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2019 08:29 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 08:30
Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kaza, gece saatlerinde Refahiye ilçesi Altköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara'dan otobüsle Refahiye'ye gelen Nuriye Yılmaz (70) bagajdaki eşyalarını aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu sırada aracın çarptığını gören Turan Yılmaz ise eşinin yanına koşarken başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Turan Yılmaz ambulansla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken hayatını kaybeden Nuriye Yılmaz'ın cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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