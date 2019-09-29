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Genç kız gölde boğuldu

’nın Sarıçam İlçesi'nde 22 yaşındaki Hayriye Kara, serinlemek için girdiği gölde bir süre yüzdükten sonra kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen su altı ekipleri genç kızın cansız bedenine ulaştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 04:39 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 04:45
Genç kız gölde boğuldu
Adana'da 22 yaşındaki genç kız serinlemek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Sarıçam İlçesi Menekşe Mahallesi Seyhan Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Hayriye Kara, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldı. Ardından Kara, yüzmek için kıyafetlerini çıkartıp göle girdi. Bir süre yüzdükten sonra Kara su içerisinde kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen su altı ekipleri genç kızın cansız bedenini su içerisinden çıkarttı.

Genç kızın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Genç kızın 2 arkadaşı ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Genç kız gölde boğuldu
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