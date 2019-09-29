Hayat piyangosu 8’incide çıktı

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Çanakkale'de uzun yıllardır böbrek hastası olan ve 7 kez böbrek bağışı denk gelmesine rağmen yapılan testler sonucu hiçbiri kendisine uymayan 69 yaşındaki Ahmet Yıldız, 8'inci bağışta mutlu sona ulaştı.Küçükku'da yaşayan 69 yaşındaki Ahmet Yıldız, böbrek rahatsızlığı sebebiyle yaklaşık 8 yıldır diyalize giriyordu. Böbrekleri iflas eden Yıldız, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kendisine 7 kere böbrek bağışı çıkmasına rağmen yapılan kan ve doku testlerinin olumsuz çıkması sebebiyle bir türlü sağlığına kavuşamayan Yıldız'ın yüzü 8. bağışta güldü. Yaklaşık 3 saatlik başarılı bir operasyon sonrası hızla sağlığına kavuşan Ahmet Yıldız, çok iyi koşullarda tedavi gördüğünü belirterek hastane personeline ve doktorlara teşekkür etti.ÇOMÜ Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, "Her seferinde maalesef doku ve kan uyuşmazlığı sebebiyle nakil yapamamıştık. En son nisan ayında böbrek çıktı kendisine. Doku testi uyumu da gerçekleşti. Bu binde bir olacak bir şey. Böbrek zor çıkıyor. Zaten bağış sayısı çok az. Fakat garip bir tesadüftür ki; hemen takip eden haftalarda ilk çıkan organ bağışında yine böbrek Ahmet beye uyumlu çıktı. Piyango vurmuş gibi oldu. Şuan hastamızın durumu gayet iyi" dedi.