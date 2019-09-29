Hercai yeni sezonda da zirveyi kaptı

BUGÜN NELER OLDU

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni sezonda yayınlanan ikinci bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 8.25 izlenme oranı ve yüzde 21.97 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.Hercai'nin 14. bölüm etiketi #senbenimsin, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Dün akşam 14'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıkan Hercai'de Reyyan, Miran'a bir şans daha verdi. Kararları iki aileyi yeniden karşı karşıya getirdi. Peki, Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi?Miran'ın saldırıya uğramasının ardından Reyyan, duygularına esir olup ona ikinci şansı verir. Ancak Miran'ın yuvasını başka bir yerde kurmak istemesi, Azize'nin hiç hoşuna gitmez. Miran ve Reyyan, yeni evlerindeyken üzerlerine ateş açtırır. Miran bu olanlara daha fazla dayanamaz ve Reyyan ile birlikte Aslanbey Konağı'na geri döner.