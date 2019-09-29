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Kazada yaralanan 7 yaşındaki çocuktan acı haber!

'nın Karapınar ilçesinde dün trafik kazası sonucu yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2019 12:04
Kazada yaralanan 7 yaşındaki çocuktan acı haber!

Alınan bilgiye göre, ilçede dün motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından Konya'ya sevk edilen yaralılardan 7 yaşındaki Mehmet Ali Güllü, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Güllü'nün cenazesi, ilçe merkezindeki Apak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada yaralanan anne ve baba ile 2 çocuklarının Karapınar Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Gökmen Güllü'nün (29) kullandığı 31 LR 160 plakalı motosiklet, dün Kurtbasan Caddesi'nde, Melek U. yönetimindeki 78 AH 710 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada, motosikleti kullanan Gökmen Güllü ile motosikletteki eşi Gamze (27) ile çocukları Meryem (3), Sahre (6) ve Mehmet Ali Güllü (7) yaralanmıştı.

Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali Güllü, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edilmişti.

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Kazada yaralanan 7 yaşındaki çocuktan acı haber!
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