Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL’lik soruyla başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yeni sezonda ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla 5 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek. atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı geçtiğimiz sezon 1 milyon değerindeki final sorusunu açmaya hak kazanan Arda Ayten, 5 Ekim Cumartesi akşamı adını "Kim Milyoner Olmak İster?" tarihine yazdırmaya çalışacak. Hiç joker hakkı kalmayan Arda Ayten milyoner olabilecek mi? Cevabı 5 Ekim Cumartesi akşamı atv'de!