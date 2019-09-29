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1 milyon TL’lik soruyla başlıyor

MAGAZİN SERVİSİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2019
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL’lik soruyla başlıyor
Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yeni sezonda ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla 5 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek. atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı geçtiğimiz sezon 1 milyon değerindeki final sorusunu açmaya hak kazanan Arda Ayten, 5 Ekim Cumartesi akşamı adını "Kim Milyoner Olmak İster?" tarihine yazdırmaya çalışacak. Hiç joker hakkı kalmayan Arda Ayten milyoner olabilecek mi? Cevabı 5 Ekim Cumartesi akşamı atv'de!
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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL’lik soruyla başlıyor
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