KM71 otobüs durakları neler? İşte KM71 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise KM71 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan KM71 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, KM71 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

KM71 OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ

1 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe

2 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

3 - YSS KÖPRÜSÜ GİR.

Sancaktepe

4 - MİMAR SİNAN CADDESİ

Sultanbeyli

5 - KOZALAK SOKAK

Sultanbeyli

6 - SÜMBÜL EFENDİ SOKAK

Sultanbeyli

7 - ESENLER SOKAK

Sultanbeyli

8 - BAHÇELİEVLER

Sultanbeyli

9 - REVANİ SOKAK

Sultanbeyli

10 - HAL

Sultanbeyli

11 - BOSNA

Sultanbeyli

12 - BOSNA BULVARI

Sultanbeyli

13 - ADİL MAHALLESİ

Sultanbeyli

14 - BEYKOZ CADDESİ

Sultanbeyli

15 - SAİT NURSİ CADDESİ

Sultanbeyli

16 - POLONEZ CADDESİ

Sultanbeyli

17 - İSTASYON SOKAK

Sultanbeyli

18 - DOĞAN SOKAK

Sultanbeyli

19 - YAKUPHAN CADDESİ

Sancaktepe

20 - BEYTİ SOKAK

Sancaktepe

21 - KAVAKLIK

Sancaktepe

22 - NARİN SOKAK

Sancaktepe

23 - HİLAL CADDESİ

Sancaktepe

24 - M.KARAŞAHİN İ.Ö.O

Sancaktepe

25 - OSMANGAZİ CAMİİ

Sancaktepe

26 - ŞEREF SOKAK

Sancaktepe

27 - SAMANDIRA

Sancaktepe

28 - E.MESLEK LİSESİ

Sancaktepe

29 - SAMANDIRA LİSESİ

Sancaktepe

30 - SEMERKAND

Sancaktepe

31 - KIZILAY CADDESİ

Sancaktepe

32 - KIZILAY

Sancaktepe

33 - DİŞ HASTANESİ

Sancaktepe

34 - TOPAL OSMAN CADDESİ

Sancaktepe

35 - OTOBAN GİRİŞİ

Sancaktepe

36 - YAKACIK CADDESİ

Sancaktepe

37 - KAZIM KARABEKİR CAD.

Sancaktepe

38 - FATİH MAHALLESİ

Sancaktepe

39 - YUNUS EMRE CAMİİ

Sancaktepe

40 - ORTADAĞ

Sancaktepe

41 - NİZAMİYE

Maltepe

42 - MARİFET SOKAK

Kartal

43 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

44 - BÖLGE TRAFİK

Kartal

45 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.

Kartal

46 - KARTAL SANAYİ

Kartal

47 - SOĞANLIK METRO

Kartal

48 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

49 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

50 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ

Kartal

51 - TUGAY YOLU CADDESİ

Maltepe

52 - CEVİZLİ PERONLAR

Maltepe

CEVİZLİ PERONLAR KALKIŞ

1 - CEVİZLİ PERONLAR

Maltepe

2 - TUGAY YOLU CADDESİ

Maltepe

3 - L.KIRDAR EĞT.ARŞ.HST

Kartal

4 - L.KIRDAR EĞT.ARŞ.HST

Kartal

5 - L. KIRDAR HAST. ACİL

Kartal

6 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

7 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

8 - SOĞANLIK METRO

Kartal

9 - KARTAL SANAYİ

Kartal

10 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.

Kartal

11 - BÖLGE TRAFİK

Kartal

12 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

13 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

14 - B.BAKKALKÖY CADDESİ

Sancaktepe

15 - NİZAMİYE

Sancaktepe

16 - ORTADAĞ

Sancaktepe

17 - YUNUS EMRE CAMİİ

Sancaktepe

18 - FATİH MAH.

Sancaktepe

19 - KAZIM KARABEKİR CAD.

Sancaktepe

20 - YAKACIK CADDESİ

Sancaktepe

21 - OTOBAN GİRİŞİ

Sancaktepe

22 - TOPAL OSMAN CADDESİ

Sancaktepe

23 - KIZILAY

Sancaktepe

24 - KIZILAY CADDESİ

Sancaktepe

25 - KAFİYE SOKAK

Sancaktepe

26 - SAMANDIRA

Sancaktepe

27 - OSMANGAZİ CAMİ

Sancaktepe

28 - M.KARAŞAHİN İ.Ö.O

Sancaktepe

29 - HİLAL CADDESİ

Sancaktepe

30 - KAVAKLIK

Sancaktepe

31 - BEYTİ SOKAK

Sancaktepe

32 - YAKUPHAN CADDESİ

Sancaktepe

33 - DOĞAN SOKAK

Sultanbeyli

34 - İSTASYON SOKAK

Sultanbeyli

35 - POLONEZ CADDESİ

Sultanbeyli

36 - SAİT NURSİ CADDESİ

Sultanbeyli

37 - BEYKOZ CADDESİ

Sultanbeyli

38 - ADİL MAHALLESİ

Sultanbeyli

39 - BOSNA BULVARI

Sultanbeyli

40 - BOSNA

Sultanbeyli

41 - HAL

Sultanbeyli

42 - REVANİ SOKAK

Sultanbeyli

43 - BAHÇELİEVLER

Sultanbeyli

44 - ESENLER SOKAK

Sultanbeyli

45 - SÜMBÜL EFENDİ SOKAK

Sultanbeyli

46 - KOZALAK SOKAK

Sultanbeyli

47 - MİMAR SİNAN CADDESİ

Sultanbeyli

48 - YSS KÖPRÜSÜ GİR.

Sancaktepe

49 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

50 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe