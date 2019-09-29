KM71 otobüs durakları neler? İşte KM71 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise KM71 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan KM71 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, KM71 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
KM71 OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH
YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ
1 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe
2 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
3 - YSS KÖPRÜSÜ GİR.
Sancaktepe
4 - MİMAR SİNAN CADDESİ
Sultanbeyli
5 - KOZALAK SOKAK
Sultanbeyli
6 - SÜMBÜL EFENDİ SOKAK
Sultanbeyli
7 - ESENLER SOKAK
Sultanbeyli
8 - BAHÇELİEVLER
Sultanbeyli
9 - REVANİ SOKAK
Sultanbeyli
10 - HAL
Sultanbeyli
11 - BOSNA
Sultanbeyli
12 - BOSNA BULVARI
Sultanbeyli
13 - ADİL MAHALLESİ
Sultanbeyli
14 - BEYKOZ CADDESİ
Sultanbeyli
15 - SAİT NURSİ CADDESİ
Sultanbeyli
16 - POLONEZ CADDESİ
Sultanbeyli
17 - İSTASYON SOKAK
Sultanbeyli
18 - DOĞAN SOKAK
Sultanbeyli
19 - YAKUPHAN CADDESİ
Sancaktepe
20 - BEYTİ SOKAK
Sancaktepe
21 - KAVAKLIK
Sancaktepe
22 - NARİN SOKAK
Sancaktepe
23 - HİLAL CADDESİ
Sancaktepe
24 - M.KARAŞAHİN İ.Ö.O
Sancaktepe
25 - OSMANGAZİ CAMİİ
Sancaktepe
26 - ŞEREF SOKAK
Sancaktepe
27 - SAMANDIRA
Sancaktepe
28 - E.MESLEK LİSESİ
Sancaktepe
29 - SAMANDIRA LİSESİ
Sancaktepe
30 - SEMERKAND
Sancaktepe
31 - KIZILAY CADDESİ
Sancaktepe
32 - KIZILAY
Sancaktepe
33 - DİŞ HASTANESİ
Sancaktepe
34 - TOPAL OSMAN CADDESİ
Sancaktepe
35 - OTOBAN GİRİŞİ
Sancaktepe
36 - YAKACIK CADDESİ
Sancaktepe
37 - KAZIM KARABEKİR CAD.
Sancaktepe
38 - FATİH MAHALLESİ
Sancaktepe
39 - YUNUS EMRE CAMİİ
Sancaktepe
40 - ORTADAĞ
Sancaktepe
41 - NİZAMİYE
Maltepe
42 - MARİFET SOKAK
Kartal
43 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
44 - BÖLGE TRAFİK
Kartal
45 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.
Kartal
46 - KARTAL SANAYİ
Kartal
47 - SOĞANLIK METRO
Kartal
48 - İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
49 - ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
50 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ
Kartal
51 - TUGAY YOLU CADDESİ
Maltepe
52 - CEVİZLİ PERONLAR
Maltepe
CEVİZLİ PERONLAR KALKIŞ
1 - CEVİZLİ PERONLAR
Maltepe
2 - TUGAY YOLU CADDESİ
Maltepe
3 - L.KIRDAR EĞT.ARŞ.HST
Kartal
4 - L.KIRDAR EĞT.ARŞ.HST
Kartal
5 - L. KIRDAR HAST. ACİL
Kartal
6 - ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
7 - İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
8 - SOĞANLIK METRO
Kartal
9 - KARTAL SANAYİ
Kartal
10 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.
Kartal
11 - BÖLGE TRAFİK
Kartal
12 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
13 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
14 - B.BAKKALKÖY CADDESİ
Sancaktepe
15 - NİZAMİYE
Sancaktepe
16 - ORTADAĞ
Sancaktepe
17 - YUNUS EMRE CAMİİ
Sancaktepe
18 - FATİH MAH.
Sancaktepe
19 - KAZIM KARABEKİR CAD.
Sancaktepe
20 - YAKACIK CADDESİ
Sancaktepe
21 - OTOBAN GİRİŞİ
Sancaktepe
22 - TOPAL OSMAN CADDESİ
Sancaktepe
23 - KIZILAY
Sancaktepe
24 - KIZILAY CADDESİ
Sancaktepe
25 - KAFİYE SOKAK
Sancaktepe
26 - SAMANDIRA
Sancaktepe
27 - OSMANGAZİ CAMİ
Sancaktepe
28 - M.KARAŞAHİN İ.Ö.O
Sancaktepe
29 - HİLAL CADDESİ
Sancaktepe
30 - KAVAKLIK
Sancaktepe
31 - BEYTİ SOKAK
Sancaktepe
32 - YAKUPHAN CADDESİ
Sancaktepe
33 - DOĞAN SOKAK
Sultanbeyli
34 - İSTASYON SOKAK
Sultanbeyli
35 - POLONEZ CADDESİ
Sultanbeyli
36 - SAİT NURSİ CADDESİ
Sultanbeyli
37 - BEYKOZ CADDESİ
Sultanbeyli
38 - ADİL MAHALLESİ
Sultanbeyli
39 - BOSNA BULVARI
Sultanbeyli
40 - BOSNA
Sultanbeyli
41 - HAL
Sultanbeyli
42 - REVANİ SOKAK
Sultanbeyli
43 - BAHÇELİEVLER
Sultanbeyli
44 - ESENLER SOKAK
Sultanbeyli
45 - SÜMBÜL EFENDİ SOKAK
Sultanbeyli
46 - KOZALAK SOKAK
Sultanbeyli
47 - MİMAR SİNAN CADDESİ
Sultanbeyli
48 - YSS KÖPRÜSÜ GİR.
Sancaktepe
49 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
50 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe