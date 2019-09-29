Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Korkuya sebep oldu... Çevredekiler hemen tahliye edildi

Korkuya sebep oldu... Çevredekiler hemen tahliye edildi

'un Çarşamba ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş denizaltı mühimmatı bulunması endişe yarattı. Çevredeki bazı evler tahliye edilip önlem alınırken, mühimmat imha edilmek üzere bomba imha ekiplerine teslim edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 00:45 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 00:46
Korkuya sebep oldu... Çevredekiler hemen tahliye edildi

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Dikbıyık Karakolu ekipleri, saat 19.30 sıralarında Çatlı Mahallesi sahil kıyısında paslanmaya yüz tutmuş halde patlayıcı madde bulunduğu ihbarını aldı.

Kısa sürede olay yerine geçen ekipler, çevrede aldıkları geniş güvenlik önleminin ardından bölge halkını yazlıklarından tahliye etti. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bomba imha ekipleri, kıyıya vurmuş halde bulunan patlayıcının denizaltı işaret mayını olduğunu belirledi.

Mayın, jandarma ekiplerince imha edilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Korkuya sebep oldu... Çevredekiler hemen tahliye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN