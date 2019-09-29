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Lunaparkta korkunç

’nın Salihli ilçesinde kızı ile birlikte lunaparka eğlenmeye gelen Eren Erbahçeciler, lunapark çalışanı ile yaşadığı tartışma sonucu silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri zanlısı K.S’nin yakalanması için çalışma başlattı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 03:13 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 03:14
Lunaparkta korkunç cinayet
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, lunaparkta kızının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay; Kurşunlu yolu üzerinde bulunan Lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eren Erbahçeciler(34) kızı ile birlikte lunaparka eğlenmeye geldi. İddiaya göre Erbahçeciler ile lunapark çalışanı K.S.arasında oyun jetonu başında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce K.S. tabanca ile Eren Erbahçeciler'i vurdu.

Ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Erbahçeciler, hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Erbahçeciler'in, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ahmetli Şubesi çalışanı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri cinayet zanlısı K.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Lunaparkta korkunç cinayet
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