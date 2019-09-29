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Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

'te, nişan törenine gidenlerin taşındığı minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.  1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 22:18
Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, öğleden sonra, Gaziantep- Adana yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Nişan törenine gidenleri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 N 0261 plakalı minibüs ile Yusuf Kaplan yönetimindeki 27 GK 494 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, hurdaya dönen araçlardaki Yusuf Kaplan, Feyza Betül Kaplan, Arife Kıral, Fatma Nur Kıral, Hasan Korkmaz, Elif Karaaslan, Hamza Alp, Mecit Alp ve Alican Alp yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Feyza Betül Kaplan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan 2'sinin ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
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