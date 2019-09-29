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Perdeden gelinlik yap dediler! İnat etti, tam 120 kilo verdi!

, çocukluğundan beri fazla kiloları ile mücadele ediyordu. Sevdiği adam ile hayatını birleştirmeye karar veren kadın 178 kiloya kadar ulaştı. En büyük hayali gelinlik giymek olan genç kadını "gelinlik giyemezsin", "perdeden gelinlik yap" sözleri yıktı. Bir süre bu şekilde devam etmesi onu hem psikolojik hem fiziksel olarak yordu. Tüp mide ameliyatı olmaya karar veren kadın 1 yılda 120 kilo verdi. İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 29.9.2019 17:31 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 17:31
Perdeden gelinlik yap dediler! İnat etti, tam 120 kilo verdi!

İstanbul'da yaşayan 37 yaşındaki çocukluğundan beri kiloları ile mücadele ediyordu. Sevdiği adam ile evlenmeye karar veren genç kadına "gelinlik giyemezsin, çocuk doğuramazsın" şeklinde gelen eleştiriler onu tüp mide ameliyatı olmaya itti. Kiloları yüzünden hayal kırıklığına uğrayan kadına eşi destek oldu. Eşinin desteğini gören kadın kilo vermeye karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 1 yılda 120 kilo veren kadın sürpriz bir şekilde ikiz çocuklarına hamile kaldığını öğrendi.

İşte detaylar..

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Perdeden gelinlik yap dediler! İnat etti, tam 120 kilo verdi!
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