Perdeden gelinlik yap dediler! İnat etti, tam 120 kilo verdi!

İstanbul'da yaşayan 37 yaşındaki Canan Başar Aytepe çocukluğundan beri kiloları ile mücadele ediyordu. Sevdiği adam ile evlenmeye karar veren genç kadına "gelinlik giyemezsin, çocuk doğuramazsın" şeklinde gelen eleştiriler onu tüp mide ameliyatı olmaya itti. Kiloları yüzünden hayal kırıklığına uğrayan kadına eşi destek oldu. Eşinin desteğini gören kadın kilo vermeye karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 1 yılda 120 kilo veren kadın sürpriz bir şekilde ikiz çocuklarına hamile kaldığını öğrendi.

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