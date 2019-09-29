Silivri bu defa 3.8’le sallandı

BUGÜN NELER OLDU

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.Diğer taraftan Silivri Stadı'nın tedbir amaçlı kapatılması nedeniyle Silivrispor-Manisaspor maçı Çatalca Stadı'nda oynanmasına karar verildi.Yaşanan deprem sonrası ODTÜ İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden de ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu fay bölümünün, boyutları göz önüne alındığında, 7'den büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir." değerlendirmesi yapıldı.