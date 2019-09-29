Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Silivri bu defa 3.8’le sallandı

Silivri bu defa 3.8’le sallandı

Giriş Tarihi: 29.9.2019
Silivri bu defa 3.8’le sallandı
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.
Diğer taraftan Silivri Stadı'nın tedbir amaçlı kapatılması nedeniyle Silivrispor-Manisaspor maçı Çatalca Stadı'nda oynanmasına karar verildi.

ODTÜ'DEN AÇIKLAMA
Yaşanan deprem sonrası ODTÜ İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden de ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu fay bölümünün, boyutları göz önüne alındığında, 7'den büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir." değerlendirmesi yapıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Silivri bu defa 3.8’le sallandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN